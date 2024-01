Další pokračování války v Gaze by mělo "katastrofické následky", USA se musejí zasadit o okamžité příměří v Gaze, řekl jordánský král Blinkenovi

Jordánský král Abdalláh II. dnes při setkání v Ammánu řekl americkému ministru zahraničí Antonymu Blinkenovi, že další pokračování války v Gaze by mělo "katastrofické následky". Podle monarchy by měly USA vyvíjet tlak na to, aby Izrael souhlasil s okamžitým příměřím, uvedla agentura Reuters s odvoláním na prohlášení královského paláce.

Blinken je nyní na cestě po Blízkém východě, v regionu jedná už počtvrté za poslední tři měsíce. V sobotu se setkal s nejvyššími představiteli Turecka a posléze i Řecka. Z Jordánska zamíří do Kataru a v dalších dnech rovněž do Spojených arabských emirátů, Saúdské Arábie, Izraele, Palestiny a Egypta.

Šéf americké diplomacie už v sobotu několikrát zopakoval, že jeho hlavním cílem je zasadit se o to, aby se konflikt mezi Izraelem a hnutím Hamás nerozšířil a nezachvátil další země. Palčivou otázkou je podle něj například dění na hranicích mezi Izraelem a Libanonem.

Jordánský panovník dnes podle agentury AFP zdůraznil, že stability nelze dosáhnout bez "spravedlivého řešení palestinské otázky a úplného míru na základě dvoustátního řešení". Právě s ohledem na kýžený vznik palestinského státu vedle Izraele král ostře kritizoval vyjádření některých izraelských politiků, kteří v poslední době mluvili o vysídlení Palestinců z Pásma Gazy.

K vystěhování velkého počtu Palestinců z Pásma Gazy opakovaně vyzvali izraelští krajně pravicoví ministři Becalel Smotrič a Itamar Ben Gvir. Označili to za "humanitární řešení". Spojené státy podobné výzvy odmítají a americká diplomacie je počátkem roku označila za nezodpovědné.