Denní rekord nakažených hlásí USA, Jihoafrická republika, Mexiko či Indie

Spojené státy, nejpostiženější země v nynější pandemii covidu-19, znovu překonaly rekord v počtu případů nákazy potvrzených za 24 hodin (do čtvrtečního večera jich zaznamenaly přes 65 500). Rekordní počty nakažených koronavirem SARS-CoV-2 potvrzených za poslední den oznámilo i Mexiko, JAR či Indie. Světová zdravotnická organizace (WHO) ve čtvrtek znovu upozornila, že současným ohniskem pandemie covidu-19 je Latinská Amerika.

Kromě toho, že v Latinské Americe leží Brazílie, která je druhá v absolutním počtu evidovaných nakažených i úmrtí s covidem-19, registrují některé tamní země i velmi vysoké počty nakažených na počet obyvatel. Rekordní denní nárůst v počtu nakažených z regionu opět oznámilo Mexiko, kde za čtvrtek přibylo 7280 infikovaných. Celkem se tam nákaza prokázala již u 282 283 lidí. Největší latinskoamerická země, Brazílie, která má 210 milionů obyvatel, zaznamenala dosud přes 1,7 milionu nakažených a 69 184 úmrtí s covidem-19, z toho za poslední den 42 619 nakažených a 1220 úmrtí.

Ve světě se dosud potvrdilo téměř 12,3 milionu případů nákazy, z toho čtvrtina připadá na Spojené státy a další čtvrtina na Latinskou Ameriku. Tento týden se SARS-CoV-2 potvrdil i u dvou prezidentů Latinské Ameriky. Po brazilské hlavě státu Jairu Bolsonarovi oznámila ve čtvrtek pozitivní test bolivijská prezidentka Jeanine Áňezová. O týden dříve se infekce potvrdila také u bolivijské ministryně zdravotnictví Eidy Rocaové.

Nejhůře postižené Spojené státy, které mají asi 328 milionů obyvatel, zaregistrovaly od začátku pandemie přes 3,1 milionu nakažených, z toho na 133 300 lidí zemřelo. Připadá tak na ně čtvrtina z celkového počtu i úmrtí ve světě. Největší přírůstky v posledních dnech hlásí nejlidnatější americké státy Kalifornie, Texas a Florida. Tyto státy na jaře mezi prvními začaly uvolňovat karanténní opatření.

Jen ve dvou státech USA je podle aktuálních dat nákaza na ústupu. Vzhledem k rozmachu epidemie také pohasínají naděje, že se brzy podaří znovu nastartovat americkou ekonomiku, která v posledních měsících silně utrpěla, domnívá se agentura Reuters.

Prezident Donald Trump trvá na tom, že za novými případy je větší a lepší testování. Odborníci však upozorňují, že v posledních týdnech se zvyšuje i poměr pozitivních k negativním testům.

Indie dohání USA a Brazílii

Alarmující je situace také v Indii, kde se počet evidovaných nakažených za poslední tři týdny zdvojnásobil na celkových asi 794 tisíc, což je třetí nejvyšší počet ve světě po USA a Brazílii. Za poslední den oznámila Indie rekordních 26 506 případů. Přes 21 tisíc infikovaných koronavirem v Indii dosud zemřelo. Tato země s 1,3 miliardy obyvatel ale provádí na 250 tisíc testů denně, což je na tak velkou zemi podle odborníků nedostatečné.

Epidemie patrně stále nedosáhla vrcholu ani v Jihoafrické republice, která v uplynulých 24 hodinách zaznamenala rekordních 13 674 případů nákazy koronavirem. Ve stejný den ale provedla i nejvíce testů. S koronavirem v JAR dosud zemřelo 3720 lidí a potvrdil se tam u asi 250 tisíc lidí, z toho polovina se už zotavila.

S cestami z České republiky do Británie už není spojena povinnost absolvovat po vstupu na britské území dva týdny v izolaci. Anglie, Wales, Skotsko i Severní Irsko v pátek uvolnily cestovní omezení přijatá v boji proti koronaviru pro cestující z 59 zemí, včetně ČR, Francie, Itálie, Polska či Španělska. Slovensko na seznamu není, stejně jako Spojené státy. Také Norsko uvolní cestovní omezení pro více než dvacítku evropských zemí, včetně České republiky i Slovenska, jejichž obyvatelé po příjezdu do této skandinávské země od 15. července již nebudou muset do karantény.