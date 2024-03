Do konce března by se měl Petr Pavel sejít s představiteli Vládní koalice a opozice, řešit se má důchodová reforma

Schůzka prezidenta Petra Pavla se zástupci koalice a opozice k důchodové reformě by se měla uskutečnit do konce března. Na dotaz ČTK to dnes uvedla mluvčí Hradu Eva Hromádková. České televizi (ČT) minulý týden hlava státu řekla, že chce diskusi moderovat a že vidí prostor pro kompromis. K debatě hodlá přizvat i experty respektované oběma stranami.

Na dosavadních samostatných schůzkách s ministrem práce a sociálních věcí Marianem Jurečkou (KDU-ČSL) a zástupci opozičního hnutí ANO se podle Pavla podařilo identifikovat možný prostor pro kompromis v některých ze sporných bodů.

Pavel se na konci února sešel s Jurečkou. Vicepremiér po jednání novinářům řekl, že navrhovaný zákon s reformními změnami penzí by vláda mohla projednávat zhruba na přelomu března a dubna. Uvedl také, že prezidentovu podporu důchodové reformy vnímá dlouhodobě. Prezident poté jednal i se zástupci ANO. Šéfka poslaneckého klubu Alena Schillerová následně hovořila o tom, že Pavel přislíbil, že se pokusí požádat premiéra Petra Fialu (ODS), aby vláda zatím o návrhu nejednala a ještě se hledala shoda s opozicí.

Mezi hlavními problémy návrhu jmenoval prezident v ČT stanovení věku odchodu do důchodu, předčasné odchody u náročných povolání a jejich definice. ANO má výhrady k pěti bodům z 12. Důchodová novela upravuje růst důchodového věku podle doby dožití, minimální důchod ve výši 20 procent průměrné mzdy, snížení výpočtu nových důchodů či dřívější penzi pro náročné profese. ANO má výhrady hlavně k navyšování věku pro nástup do penze, snížení výpočtu penzí i k nastavení pravidel dřívějšího důchodu za práci v rizikovém prostředí.