Dokument o Michaelu Jacksonovi: lež, nebo krutá pravda?

Věříte závěrům filmu Leaving Neverland, v němž Wade Robson a James Safechuck obviňují Michaela Jacksona ze sexuálního obtěžování?

ANO, říká JAKUB KVASNIČKA.

Přestože jsem byl k celé té "hysterické mediální mrd..." ohledně Michaela Jacksona skeptický, musím říct, že ten dokument je nekompromisní, přísná, hloubková psychologická sonda do svým způsobem "zvráceného" myšlení nejen Jacksona, ale paradoxně i zneužívaných dětí, které braly ty nechutnosti chladně, s nadšením, jako něco normálního, jako beta verzi lásky se "šťastným koncem" (pro Michaela). A žárlily na sebe. V podivné době těhotných mužů a silných žen nikdy nebudu kádrovací MeToo hysterik, nikdy. Těch je tu dost.

Nesnáším plivání na mrtvoly, nesnáším prvoplánové dolování prachů ze slávy někoho jiného, kdo už se nemůže bránit. Nenávidím zkratkovitost dnešní doby. Měl jsem předem jasno, jak budu všude chodit a nekorektně říkat, že to je jen další Demence 2019. Jenže jsem se spletl. Nejspíš. Jo. Já to těm klukům prostě věřím. Tohle nejde nahrát. Do těch nejtvrdších detailů. Tak strašně se... ponižují. Museli by být fakt zatraceně dobří. Je to mrazivé. Emocionální důkaz za důkazem.

Jejich pomalé dávkování, který tvoří zvrácený svět krále (lolli) popu... Oni prostě měli s Michaelem Jacksonem "čistou pedofi lní lásku" - tak čistou, že by i ten pokladní z Vatikánu záviděl. Mrkněte na to prostě. Nejlepší na tom všem je, že já jsem si ten film pouštěl s tím, že mu nebudu věřit. A liberální kolega Křešnička (jeho názor vedle) s tím, že mu věřit bude. No, vidíte. A je to přesně naopak...

NE, tvrdí JAKUB KŘEŠNIČKA.

Zastávám se obětí i hnutí MeToo, a tak bych měl Robsonovi a Safechuckovi věřit. To by ale celý film nesměl stát jen na jejich výpovědích a být až manipulativně na jejich straně. To ve mně vyvolává pochybnosti. Objeví se jen náznak opačného názoru - těsně před koncem, kdy už ho ani nechcete slyšet. Proč "dokument" neoslovil Jacksonovu neteř, jež s Robsonem v době údajného zneužívání chodila? A co Macaulay Culkin a Brett Barnes, kteří patřili mezi "zpěvákovy děti", ale hájí ho i nyní?

Režisér snímku Dan Reed řekl, že "neměl potřebu měnit jejich názor". To o jeho přístupu něco vypovídá. Člověk se ani nedozví, že na Jacksonovi dvakrát visela FBI a nenašla nic (její zprávy jsou volně přístupné). To Robson více než dvacet let opravdu předstíral Jacksonovu obhajobu a uspěl s ní při několikahodinovém ostrém křížovém výslechu u soudu (!), než začal vydavatelstvím v roce 2012 (neúspěšně) nabízet knihu o této kauze? Proč oba aktéři nejsou vůbec konfrontování s tím, že žalovali společnosti po Jacksonovi o více než 1,5 miliardy dolarů, než je soudy předloni odmítly?

Jackson mi vždy přišel zvláštní, proti němu oba "kluci" působí sympatičtěji a důvěryhodněji. Viděl jsem ale dokumenty o důvěryhodných lidech předstírajících rakovinu, přežití teroristických útoků, znásilnění... Oba mohou mít pravdu, ale nejdříve ji bude muset někdo dokázat. Leaving Neverland na to zoufale nestačí. Jen prezentuje obvinění.