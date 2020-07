Druhé vlny epidemie se nejvíc obává turistický průmysl

Na mnoha místech Evropy po týdnech uvolnění protiepidemických opatření opět začaly narůstat počty nově nakažených covidem-19 do té míry, že se začíná hovořit o možném začátku druhé vlny pandemie.

Španělsko se snaží zachránit turistickou sezonu poté, co Británie zavedla povinnost karantény pro navrátilce z této oblíbené dovolenkové destinace. V bretaňském letovisku Quiberon znovu uzavřeli pláže, parky a zahrady po zjištění 54 nových případů nákazy. Do saúdskoarabské Mekky mezitím začali ve velmi omezeném počtu přijíždět účastníci letošní muslimské poutě hadždž.

Světová zdravotnická organizace (WHO) upozornila, že mezinárodní cestování nelze omezovat donekonečna, a země by raději měly dbát na dodržování protiepidemických opatření uvnitř svých hranic. Hongkong už oznámil, že od středy zakáže shromažďování více než dvou lidí a uzavře restaurace, zatímco evropský turistický průmysl o víkendu silně znejistilo nečekané oznámení Londýna, že navrátilci ze Španělska budou muset do 14denní izolace.

Španělská vláda nyní vyjednává s Británií o tom, aby ze svého karanténního opatření vyňala Baleárské a Kanárské ostrovy, kde je míra šíření nákazy nízká. Výjimku chtějí i regiony Andalusie a Valencie. Samotné Katalánsko, které je nejhůře postiženým španělským regionem, ústy svého premiéra Quima Torry naznačilo, že pokud se do deseti dní situace nezlepší, znovu zavede přísnější protiepidemická opatření.

Omezení se dotýká i Prahy

Ani Praha neunikla bdělým očím zahraničních úřadů. Belgie nově zařadila české hlavní město mezi "oranžové" destinace. Po návratu z Prahy do Belgie tak cestovatel musí k lékaři na test a pro doporučení ohledně karantény. Turistům z oranžových zón je karanténa doporučena.

Úřady v bretaňském turistickém letovisku Quiberon od pondělního večera zakázaly přístup na pláže, do parků a zahrad. Důvodem je prudký přírůstek nových případů nákazy koronavirem zejména mezi mladými lidmi, dosud 54.

Také malebné rakouské alpské městečko Sankt Wolfgang hlásí nejméně 53 nakažených; až na jednoho hosta jde o pracovníky v místních turistických zařízeních. Rakousko dnes hlásilo 86 infikovaných za den. Méně než 100 jich bylo poprvé za téměř týden.

Problémy jsou i jinde ve světě

Ani mimo Evropu si turisté nemohou být jistí. Vietnam evakuuje 80 tisíc lidí, převážně domácích turistů, z milionového města Danang poté, co tři místní obyvatelé byli o víkendu pozitivně testováni na covid-19.

Nejhorší je epidemická situace nadále na americkém kontinentu. Brazílie za posledních 24 hodin zaznamenala dalších 555 úmrtí v souvislosti s covidem-19 a 24 578 nově nakažených. Přesto v porovnání s předchozím dnem obě bilance klesly o více než polovinu.

Co do počtu zemřelých i nakažených je Brazílie druhou nepostiženější zemí po Spojených státech, které za uplynulých 24 hodin zaregistrovaly dalších 55 187 případů nákazy koronavirem a 518 úmrtí s covidem-19. Jde o nejnižší denní přírůstek nakažených za téměř dva týdny. Celkový počet nakažených v zemi od počátku pandemie s novou bilancí vzrostl na 4,229 624; 146 909 pacientů na komplikace způsobené onemocněním zemřelo.

Rusko oznámilo 5635 nových případů nákazy a 85 úmrtí s covidem-19 během uplynulých 24 hodin. O den dříve to bylo 5765 případů a 77 obětí. Celkem se v nejrozlehlejší zemi světa se 146 miliony obyvatel od začátku pandemie nakazilo 818 120 lidí. Z nich 13 354 nákaze podlehlo. Agentura Reuters označila denní přírůstek nových případů v Rusku za nejnižší od 23. dubna.

Do saúdskoarabské Mekky začali přijíždět účastníci letošní muslimské poutě, na kterou však místo obvyklých více než dvou milionů účastníků dostalo letos kvůli koronaviru povolení jen 10 tisíc lidí, kteří v království žijí. Samotná Saúdská Arábie v regionu patří co do epidemie ke značně postiženým zemím, má přes 266 tisíc nakažených a 2733 mrtvých.