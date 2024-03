EK oznámila vyčlenění 500 milionů eur na podporu výroby munice v EU

Evropská komise dnes oznámila vyčlenění 500 milionů eur (12,6 miliardy Kč) na podporu výroby munice pro společnosti v Evropské unii. Komise o tom informovala ve svém prohlášení. Cílem je umožnit evropskému obrannému průmyslu navýšit kapacitu výroby, doplnit tak zásoby zemí EU a zároveň dostat více munice na Ukrajinu. Finance získají také dvě české společnosti, uvedlo v tiskové zprávě ministerstvo obrany.

Vyčlenění peněz souvisí s takzvaným Aktem na podporu produkce munice (Act in Support of Ammunition Production, ASAP). "Finance umožní evropskému obrannému průmyslu do konce roku 2025 zvýšit kapacitu výroby munice na dva miliony nábojů ročně," stojí v prohlášení EK.

"Komise dokončila vyhodnocení podle aktu ASAP v rekordním čase a vybrala 31 projektů, které mají pomoci evropskému průmyslu navýšit výrobu munice," uvedla unijní exekutiva s tím, že vybrané projekty se soustředí na několik oblastí, například na výbušniny, rakety či munici. Projekty budou financovány částkou 513 milionů eur (12,9 miliardy Kč) z rozpočtů EU a Norska, dodala komise.

Finance získají také dvě české společnosti, Explosia a STV GROUP, oznámilo dnes ministerstvo obrany. Explosia, která je státním výrobcem výbušnin a střeliva, by podle něj měla z programu obdržet grant ve výši deset milionů eur (251 milionů Kč). Dalších téměř pět milionů eur (125 milionů Kč) by měl získat výrobce dělostřelecké munice STV GROUP.

Evropská komise již na začátku března navrhla vznik nového programu na podporu evropského obranného průmyslu s 1,5 miliardy eur (38 miliard Kč), který bude financován z rozpočtu EU v letech 2025 až 2027. Vznik programu je součástí první Evropské strategie týkající se obranného průmyslu, kterou komise zveřejnila.

Nová opatření mají například podpořit členské státy ve společném zadávání zakázek na obranný materiál. Součástí strategie je i větší spolupráce mezi unijním a ukrajinským obranným průmyslem. V Kyjevě by měl rovněž vzniknout úřad EU, který bude pomáhat ukrajinské armádě v oblasti inovací.