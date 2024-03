Elon Musk se setkal s Donaldem Trumpem, který hledá sponzory na kampaň

Jeden z nejbohatších lidí na světě Elon Musk se o víkendu setkal s bývalým americkým prezidentem Donaldem Trumpem, který usiluje o znovuzvolení a momentálně naléhavě shání dodatečné peníze na kampaň. S odvoláním na tři informované zdroje to v úterý napsal deník The New York Times (NYT). Není podle něj jasné, zda se Musk chystá Trumpa finančně podpořit.

Zpráva přišla v době, kdy Trump a jeho Republikánská strana zaostávají za demokraty a prezidentem Joem Bidenem, pokud jde o finanční aspekt kampaně. Republikánský tábor nahlásil, že měl na konci ledna 30 milionů dolarů (na 700 milionů Kč), zatímco demokraté informovali o finanční rezervě ve výši přes 130 milionů dolarů.

Musk, jehož jmění se pohybuje kolem 200 miliard dolarů, by mohl Trumpovu ztrátu na jeho rivala prakticky sám vymazat, kdyby se rozhodl republikánského kandidáta podpořit, píše NYT.

S Trumpem se podle deníku setkal v neděli v Palm Beach na Floridě, kde exprezident od odchodu z úřadu žije. Schůzky se účastnilo i několik bohatých sponzorů Republikánské strany, píše list.

Doposud Musk na prezidentské volby na rozdíl od jiných amerických miliardářů příliš neutrácel a v minulosti přispěl na kampaň politikům z obou velkých stran. Před dvěma lety ovšem na sociální síti Twitter, kterou později koupil, napsal, že bude volit Republikánskou stranu. Později své fanoušky vyzval, aby tak ve volbách do Kongresu učinili také.

Muskovy příspěvky z poslední doby naznačují, že šéf automobilky Tesla či firmy SpaceX se ztotožňuje s pozicemi Trumpa a republikánů. Miliardář mimo jiné začal varovat před imigrací do USA a dal najevo podporu konspirační teorii, že nelegální migrace je součástí plánu demokratů. Také často vystupuje proti progresivní sociální politice a důrazu na práva menšin, což označuje za "mozkový virus".

Není nicméně dlouhodobým Trumpovým spojencem a v minulých letech se vůči němu v některých momentech vymezoval. Před dvěma lety Musk Trumpovi vzkázal, že by měl "odplout za zapadajícím sluncem", a během jeho úřadování v Bílém domě kritizoval jeho rozhodnutí odstoupit od Pařížské klimatické dohody.