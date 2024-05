EU není s to přijít s mírovou iniciativou pro Ukrajinu, všechny schůzky členských zemí EU jsou válečné kabinety, uvedl Fico

Evropská unie není s to přijít s mírovou iniciativou pro Ukrajinu, všechny schůzky státníků členských zemí EU jsou válečné kabinety, řekl dnes slovenský premiér Robert Fico. Ukrajina se už přes dva roky brání ruské ozbrojené agresi, západní země jí v jejím odporu proti invazi pomáhají finančně i materiálně. Na konferenci k 20. výročí vstupu Slovenska do EU ministerský předseda Slovenska rovněž kritizoval zahraniční politiku unie a odmítl její nový migrační pakt.

"Tváříme se, že jsme nejlepší a nejmoudřejší na světě a nejsme schopni přijít s mírovou iniciativou pro Ukrajinu. Všechna zasedání Evropské rady jsou válečné kabinety. Zbraně, zbraně, zbraně a zbraně, žádné slovo mír nepadá, co se týče zasedání Evropské rady. To je mi velmi líto, protože v evropské agendě by mír měl být na prvním místě," uvedl Fico. Dodal, že Evropská unie vznikla jako mírový projekt a ne jako projekt války.

Ukrajina se již déle než dva roky brání ruské invazi, a to i díky dodávkám zbraní a vojenského materiálu od řady zemí, včetně Česka, také Slovensko bránící se zemi pomáhalo. Minulý týden mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov řekl, že neexistují žádné předpoklady pro mírová jednání s Kyjevem a Moskva o západních zemích mluví jako o straně zapojené do konfliktu. V červnu se ve Švýcarsku uskuteční rozsáhlá konference o míru na Ukrajině. Švýcarská vláda dnes potvrdila, že Moskva pozvánku nedostala, podle jejího názoru ale nicméně Rusko součástí mírového procesu být musí.

Nynější Ficova vláda po loňském nástupu do úřadu zastavila slovenskou vojenskou pomoc Ukrajině ze státních zásob. Fico dříve také tvrdil, že strategie západních zemí ohledně války na Ukrajině selhala a posměšně se vyjádřil ke slovenské finanční sbírce na podporu české iniciativy nákupu munice pro Ukrajinu, která za dva týdny od startu shromáždila již zhruba čtyři miliony eur (100 milionů korun).

"Kdyby si každý řekl, že jeho pomoc nic nezmění, byla by ruská vojska už daleko za Kyjevem. Děkuji přátelům na Slovensku, že jim záleží na naší bezpečnosti a přispívají na munici pro Ukrajinu," napsal ke sbírce dnes v příspěvku na síti X český ministr zahraničí Jan Lipavský.

"Právě představitelé Evropské unie a mnoha členských států jakoby zapomínali na mírový pilíř a více říkají, jak podporovat válku. My si myslíme, že to, co se děje na Ukrajině, nemá vojenské řešení," doplnil před novináři slovenský ministr zahraničí Juraj Blanár.

Fico řekl, že Bratislava plně podporuje snahy Kyjeva o vstup do Evropské unie, a to na rozdíl, od "válečných jestřábů," kteří se zastávají vojenských operací na Ukrajině. Podle něj přístupová jednání EU s Kyjevem budou trvat léta.

"Evropská unie je bezradná v otázkách zahraniční politiky a často se jen bezmocně díváme na našeho spojence za Atlantikem, co řekne a co udělá," uvedl Fico.

Fico řekl, že Slovensko si váží členství v Evropské unii, ale nadále ho hodlá konfrontovat s tím, jak Bratislava nahlíží na zásadní otázky zahraniční politiky nebo politiky EU. Slovenský premiér také varoval EU, aby selektivně nevyužívala mechanismy na ochranu právního státu jen proto, že jeho země je "suverénní".

Evropská komise (EK) a Bratislava si vyměňují názory za rozsáhlé změny v trestním právu, které letos Ficova vláda prosadila ve slovenské sněmovně. Místopředsedkyně EK Věra Jourová minulý týden při návštěvě Slovenska řekla, že nikdo si nepřeje, aby Slovensko přišlo o peníze z evropských fondů. Současně ale komise chce mít podle ní záruky ochrany před zneužíváním unijních peněz.

Fico v projevu na konferenci odmítl nový migrační pakt EU. "I my jsme hlasovali proti nebo jsme se zdrželi hlasování u tohoto balíku migračních předpisů a bude problém s implementací na Slovensku. Budeme čekat, jak se vyvine situace ohledně voleb do Evropského parlamentu a možná budeme mít naději, že Evropský parlament se k tomuto balíku migračních předpisů vrátí," uvedl.

Podle Fica nelze nutit členské státy, aby buď převzaly migranty nebo za každého z nich zaplatily 20.000 eur (zhruba půl milionu korun).

Právě na příkladu schválení nového migračního paktu EU, které si nevyžadovalo jednomyslný souhlas členských zemí EU, Fico obhajoval zachování práva veta v otázkách unijní zahraniční politiky, rozpočtu a bezpečnosti.

Blanár v projevu na zmíněné konferenci tvrdil, že migrační pakt nezabrání přílivu nových migrantů do Evropy. EU by podle něj měla více chránit své vnější hranice a využít svůj vliv na zavedení opatření v zemích, odkud běženci pocházejí.