Anglická obec hledá provozního hospody na osamělém ostrově, čeká ho pivní sprcha

Obec v severozápadní Anglii hledá nového provozovatele hospody na osamělém ostrůvku. Neměl by mu vadit tradiční rituál, kdy je při nástupu do funkce polit kbelíkem piva, napsal deník The Guardian.

Ostrov Piel o rozloze pouhých 20 hektarů patří k obci Barrow-in-Furness na výběžku poloostrova v Irském moři, od pevniny je vzdálen asi 800 metrů. Není tu nic kromě 200 let staré hospody Ship Inn, zříceniny hradu ze 14. století a několika rybářských stavení. Nedá se tam dostat jinak než trajektem anebo pěšky po bahnitém dně moře v době odlivu.

Radnice města s přibližně 57 tisíci obyvateli vypsala výběrové řízení na nového provozního hospody poté, co předchozí nájemci podniku odešli kvůli pandemii covidu-19.

Hospodský by se podle radnice měl v následujících deseti letech umět popasovat s častým odloučením, špatným počasím i dlouhou provozní dobou. Pozitivními stránkami této práce naopak jsou možnost pozorování tuleňů, ptactva i romantických západů slunce.

"Pokud máte problémy se sebeúctou, vězte, že budete králem nebo královnou," uvádí deník s odkazem na oficiální titul, který se hospodským na ostrově propůjčuje. Na "trůn" je nový panovník vždy uváděn pivní sprchou.