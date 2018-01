Bigamie Německu nevadí. Syřan si přivede i druhou manželku

Syrskému uprchlíkovi, který v současnosti žije na severu Německa, místní úřady povolily, aby za ním do země přišla jeho manželka a matka jeho čtyř dětí. Případ vyvolal pozornost především proto, že s mužem v Německu už jedna manželka a matka dalších čtyř dětí žije. Úředníci sice připouštějí, že tak v podstatě trpí bigamii, která je v Německu trestná, argumentují ale "zájmem dítěte".

Podle Olivera Carstense, mluvčího kraje Pinneberg, jenž leží severozápadně od Hamburku a který příchod druhé Syřanovy manželky povolil, nejde v celém případě scelení rodiny o to, aby si mohl uprchlík "do Německa přivézt více manželek, ale primárně o blaho dětí". Matku totiž podle Carstense potřebují nejen první čtyři děti, které má muž s ženou, jež s ním v Německu už žila, ale i další čtyři potomci, kteří se mu narodily z manželství s druhou ženou, která se do Německa původně nedostala.

Případ, který vyvolal pozornost německých médií, není v kraji Pinneberg ojedinělý. Aby si přivezly i druhou manželku, povolily místní úřady přinejmenším dvěma dalším mužům. Podle deníku Die Welt tak úřady trpí v zemi bigamii navzdory tomu, že je v Německu trestná.

Němečtí politici se vyslovili proti příchodu "druhých či třetích manželek", zároveň ale připustili, že v zájmu dítěte je možné učinit výjimku. Například podle poslankyně sociální demokracie Evy Höglové je "v německém pobytovém zákonu příchod druhých manželek z polygamních manželství vysloveně vyloučený", výjimku lze podle ní ale udělat v případě, že "by děti musely v Německu vyrůstat bez své biologické matky".