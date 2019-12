Blair kritizuje Corbyna. Vyzývá k obrodě Labouristické strany

Překvapivý výsledek

Míra nezaměstnanosti v Británii se drží nejníže za téměř 45 let

Míra nezaměstnanosti v Británii v tříměsíčním období do konce října zůstala na 3,8 procenta, nejníže za téměř 45 let. Oznámil to britský statistický úřad ONS.... více