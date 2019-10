Británie podle velvyslance usiluje o dohodu s EU o brexitu

Britská vláda se snaží dosáhnout dohody s Evropskou unií o brexitu a kdyby se podařilo najít alternativu k takzvané irské pojistce, britský parlament by dohodu schválil. V rozhovoru to řekl britský velvyslanec v Česku Nick Archer. I kdyby Británie nakonec opustila EU bez dohody, českým občanům v zemi podle něj nehrozí žádné omezení dosavadních práv. Zdůraznil také, že je třeba, aby i po brexitu zůstaly vztahy mezi Českem a Británií silné.

"Snažíme se ze všech sil dohody dosáhnout," řekl Archer. Podrobnosti z vyjednávání ale podle něj není vhodné zveřejňovat, protože pokud by se na veřejnost dostaly jen části návrhu bez kontextu, okamžitě by byly napadány a neměly by šanci na konečné schválení. Archer uvedl, že je třeba počkat na konečnou podobu dohody mezi Londýnem a evropskými vyjednavači, ke které se poté budou moct vyjádřit členské státy unie.

Hlavní sporný bod v dohodě o vystoupení Británie z EU je takzvaná irská pojistka, což je opatření, které má zabránit vytvoření tvrdé hranice mezi Irskem a britským Severním Irskem. "Základní problém je v irské pojistce. Premiér (Boris Johnson) řekl, že kdyby se nám podařilo najít jiný způsob, jak tuto pojistku vyřešit, pak by si byl jistý, že dohoda uspěje v parlamentu," uvedl Archer.

Lidé i firmy v Česku i v Británii jsou podle Archera dobře připraveni na brexit na základě dohody. Pokud by Británie z EU odešla bez dohody, vytvořilo by to podle velvyslance dočasné turbulence, zejména co se týká obchodu, který vyžaduje přesné načasování dodávek. "Nejistota ohledně času dodání tak může vytvořit problémy, bude to ale pouze krátkodobě," je přesvědčen Archer.

Zachování nynějších práv občanů obou zemí v případě brexitu bez dohody je podle velvyslance už zajištěno. Británie přijala několik vyhlášek, český parlament schválil takzvaný lex brexit. "Češi v Británii budou zcela bez problémů, protože jsme nabídli velmi velkorysá ustanovení. Ustanovení, která nyní nabízí česká vláda Britům, jsou o něco méně velkorysá, zejména v oblasti zdravotní péče. Nadále o tom vedeme jednání s českou vládou," řekl.

Britská ambasáda také pořádá setkání s Brity žijícími v Česku, na kterých je informuje o možných dopadech brexitu. Zatím poslední se konalo v polovině září, další velvyslanectví plánuje na říjen. Podle Archera jsou Britové o svých právech dobře informováni. Velvyslanec také neví o nikom, kdo by se kvůli bexitu chtěl odstěhovat zpátky do Británie. "Ti, kdo tu žijí, jsou tu šťastní," řekl.

Podle velvyslance je důležité, aby vztahy mezi Českem a Británií zůstaly i po brexitu stejně dobré, jako jsou nyní. Připomněl, že obě země mají hodně společného. "Jsme země podporující volný obchod, jsme členové NATO," řekl. Podle něj je zájem na pokračování obchodu, na bezpečnostní spolupráci i na tom, aby se dobře cítili jejich občané, kteří žijí ve druhé zemi. Potenciál vidí i ve spolupráci ve vědě a v inovacích nebo v rozvoji umělé inteligence. "Po brexitu nastane nový normální stav, ale musíme se k tomu normálnímu stavu dostat. Ambasáda i já se budeme snažit, aby ten přechod byl co nejhladší," řekl.