Britská provládní média rozsudek pohoršil, další píší o chaosu

Britská média podporující vládní konzervativce se ve středu pohoršují nad úterním bezprecedentním rozhodnutím nejvyššího soudu, který vynucenou přestávku v zasedání britského parlamentu označil za nezákonnou a od počátku neplatnou. Tážou se, kdo vlastně vládne Spojenému království, a některá tvrdí, že cílem verdiktu je překazit brexit. Ostatní listy naopak zdůrazňují chaos v kabinetu a píší o ponížení ministerského předsedy Borise Johnsona, jenž byl nucen zkrátit pracovní pobyt v New Yorku, odkud se ve středu předčasně vrací do vlasti. Doma bude bezpochyby čelit dalším výzvám k rezignaci, připomínají média.

"Uvedl v omyl královnu, lid i parlament," hlásá titulní strana deníku The Guardian. Johnson, který o parlamentní pauze rozhodl v kritické době před brexitem, utrpěl podle listu rozsudkem ponížení a po návratu se na něj chystají "rozzuření poslanci". Po zdrcujícím verdiktu ale Johnson reagoval vzdorovitě, komentoval The Guardian premiérova slova, že se soudním rozhodnutím "zásadně nesouhlasí", byť ho bude respektovat.

Článek v podobném duchu vyšel i ve Financial Times. "Potrestaný Johnson přiletí zpátky do Londýna, kde bude čelit výzvám k rezignaci poté, co nejvyšší soud uštědřil těžkou ránu jeho autoritě a jeho pokusu zabránit poslancům v tom, aby se jim zodpovídal v otázce brexitu," napsal list.

"Nezákonné? A co je zákonného na tom upírat brexit 17,4 milionu lidí?" ptají se bulvární noviny Daily Express s odkazem na počet obyvatel Británie, kteří v referendu o EU v červnu 2016 hlasovali pro to, aby země evropský blok opustila. Rozhodnutí nejvyššího soudu označil list za zdrcující. "Nezapomeňme ale, že Británie si zvolila odchod z EU před 1189 dny," připomněl svým čtenářům.

Rovněž deník The Daily Telegraph je znepokojen tím, že by verdikt nejvyššího soudu mohl zastavit brexit, a cituje Johnsona: "Nepochybujte o tom, že je spousta lidí, kteří chtějí brexit zhatit." Premiér se podle listu bude tento týden snažit vynutit si předčasné volby a nejvyšší soud obviní z toho, že jde proti vůli lidu.

The Times konstatuje, že "premiér se vrací do zmatku", a připomíná, že Johnson se bude muset postavit výzvám k demisi. List zdůrazňuje, že premiér s rozhodnutím soudu nesouhlasí. Verdikt je podle deníku "součástí snahy překazit brexit"

Bulvární deník The Sun tvrdí, že jeho čtenáři na rozsudek reagovali rozzlobeně a "bombardovali redakci vzkazy vyjadřujícími podporu premiérovi". "Mnozí kritizovali ´nezvolené´ soudce a chválili Borisovu bitvu o zajištění brexitu. Elita s námi zase zametla, napsal Dave Martin ze Sheffieldu," uvedl The Sun.

Rovněž bulvární Daily Mail se na své titulní straně ptá, kdo vlastně vládne Británii, a píše, že Johnson v úterý vyhlásil válku justici.

Bulvární deník Daily Mirror na titulní straně zveřejnil seznam premiérů, kteří setrvali v úřadě nejkratší dobu, od George Canninga (119 dní v roce 1827) po Borise Johnsona (63 dní...zatím). "Premiére, čeká na tebe zvláštní místo v dějinách," vzkázal Johnsonovi list.