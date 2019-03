Britský vyjednavač popřel, že by vzdal snahy o omezení pojistky

Britský generální prokurátor Geoffrey Cox zpochybnil informaci listu The Daily Telegraph, podle kterého vzdal snahu vyjednat s Evropskou unií časové omezení takzvané irské pojistky nebo možnost jednostranného ukončení tohoto opatření. Většina článku britského listu je podle něj nepřesná a vydává za fakta něco, co vzniklo nepochopením. Cox a ministr pro brexit Stephen Barclay budou s hlavním unijním vyjednavačem pro brexit Michelem Barnierem jednat opět v úterý.

The Daily Telegraph v nedělním článku napsal, že se Cox pokusí s EU dohodnout "arbitrážní mechanismus", který by umožnil Británii nebo Bruselu učinit oficiální oznámení, že irská pojistka by měla skončit. Nezávislý arbitrážní panel mimo jurisdikci Soudního dvora EU ale podle listu unie odmítá.

Informace britských novin ale generální prokurátor označil za z velké části nepřesné. "Něco z toho bylo přesné, mnohem více z toho ale ne a to, co není (přesné), má mnohem větší význam, než to, co je," uvedl Cox. "Komplexní a detailní jednání nelze vést veřejně," dodal.

Také mluvčí premiérky Theresy Mayové zdůraznil, že Británie nadále usiluje o právně závazné změny v brexitové dohodě vyjednané loni s EU. Jednání, která budou pokračovat mezi Coxem a Barclayem na jedné straně a Barnierem na straně druhé, jsou podle vládního mluvčího nyní v "kritické fázi".

Irský premiér Leo Varadkar zdůraznil, že jeho země je připravena poskytnout Británii další záruky, aby jí pomohla na cestě ke schválení brexitové dohody v parlamentu. "Od prvního dne jsme ale jasně říkali... že brexit nemůže za žádných okolností znamenat, že na hranici mezi Irskem a Severním Irskem vznikne tvrdá hranice," dodal.

Záložní řešení, které takzvaná irská pojistka představuje a které má zabránit přísnému režimu na hranici mezi Severním Irskem a Irskou republikou po brexitu, je hlavním sporným bodem dohody uzavřené loni mezi Británií a evropskou sedmadvacítkou. Britský parlament dokument ale dosud neschválil. O dohodě má hlasovat nejpozději do 12. března. Země má unii opustit 29. března, tedy již za 25 dní.

Irská pojistka by začala platit tehdy, pokud by během případného přechodného období po brexitu nebyla uzavřena obecná dohoda o budoucích vztazích, která by rovněž zajistila zachování volného režimu na irské hranici. Při uplatnění pojistky by Británie zůstala v bezcelní zóně s EU a Severní Irsko by navíc podléhalo některým pravidlům jednotného unijního trhu. Brexitová dohoda o opatření hovoří jako o dočasném, avšak dále tento aspekt nerozvádí. Část britských poslanců se proto obává, že by Británie skrze něj mohla na dlouhou dobu zůstat "uvězněna" v unijních strukturách.

Britská premiérka Theresa Mayová na konci ledna kvůli výhradám dolní komory parlamentu ohlásila snahu vyjednat změny v podobě pojistky, EU však návrat k rozhovorům o znění "rozvodové" dohody kategoricky odmítá. Hlavní unijní vyjednavač pro brexit Michel Barnier v sobotním vydání německého deníku Die Welt uvedl, že EU je připravena Británii poskytnout další záruky o tom, že irská pojistka v brexitové dohodě je zamýšlena pouze jako dočasné opatření.