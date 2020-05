Byl zatknut islámský radikál. Prý plánoval útok

Španělská policie zatkla v Barceloně Maročana, který podle ní měl napojení na radikální hnutí Islámský stát (IS) a plánoval teroristický útok. Informovala o tom dnes agentura Reuters. Podle ní se muž zradikalizoval v posledních měsících, na vyšetřování se podílelo i Maroko a Spojené státy.

"Podezřelý měl v plánu provést teroristický útok, podrobnosti neznáme," uvedla policie v prohlášení.

Podle ní muž měl kontakty s Islámským státem nejméně čtyři roky, ale známky radikalizace začal jevit zejména poté, co začala ve Španělsku v půlce března platit karanténa. Na sociálních sítích začal veřejně vyjadřovat náklonnost k IS a nenávist k Západu. Během několika pochůzek po městě zřejmě hledal místo, kde by mohl zaútočit.