Čaputová vetovala tři novely zákonů, ty se tak vracejí do parlamentu

Slovenská prezidentka Zuzana Čaputová vetovala novely tří zákonů, které se tak vracejí do parlamentu. Jak dnes sama oznámila, jde o zákon o prokuratuře, o komisařích pro děti a zákon o elektronických komunikacích.

V prvním případě měl dostat možnost kandidovat na šéfa generální prokuratury i člověk mimo prokuraturu a parlament měl mít možnost generálního prokurátora, pokud by funkci nevykonával řádně, odvolat. Právě to Čaputová považuje za neústavní, a pokud bude její veto prolomeno, hodlá se obrátit na ústavní soud.

"Mým cílem je pomoci, aby se změny zákonů děly v souladu s ústavou a zákony a aby se předcházelo soudním sporům. Důvodem k vetování je mé přesvědčení o protiústavnosti některých ustanovení, a to zejména těch, jež se týkají odvolávání generálního a zvláštního prokurátora," řekla Čaputová. Navrhovaná změna podle ní posiluje pravomoci politiků a zasahuje do pravomocí ústavního soudu. Nepovažuje za správné posilovat závislost vedení prokuratury na politické moci.

Prezidentka chce změnu

Dosud o disciplinární odpovědnosti prokurátora rozhodoval ústavní soud na návrh parlamentu. "Novela zasahuje do pravomoci ústavního soudu, místo odborného orgánu by o případné disciplinární odpovědnosti prokurátora rozhodovaly politické orgány, tedy Národní rada Slovenské republiky a prezident," řekla Čaputová s tím, že to považuje za velmi nevhodné.

V rozporu s ústavou je podle prezidentky také novela zákona o elektronických komunikacích, která měla změnit i zákon o ochraně, podpoře a rozvoji veřejného zdraví. Úřad veřejného zdravotnictví by novou úpravou mohl od mobilních operátorů získat telefonní čísla lidí, kteří byli v zemích s vysokým výskytem koronaviru. Změna týkající se zákona o komisaři pro děti měla umožnit odvolat komisaře, i když funkci ještě nevykonával šest měsíců.