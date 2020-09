České studio připravilo pro Dánské město Haslev světelnou instalaci

Ke 150. výročí zavedení železnice v dánském městě Haslev připravilo české studio 3dsence světelnou instalaci. Je vyrobená ze skla a kovu a má podobu 150 prosvětlených železničních pražců. Po setmění postupně prosvítají každým pražcem texty připomínající důležité momenty z historie města. Instalace je k vidění do 1. října, sdělila za autory Karolína Vašíčková. Studio 3dsence v ČR připravilo třeba videomapping na Státní operu nebo světelnou instalaci do výstavy Sluneční králové v Národním muzeu.

Haslevská radnice české studio oslovila na základě jeho předchozích projektů, které v uplynulých třech letech dělali ve Švédsku. Do projektu na oslavu železnice investovalo město Haslev půl milionu dánských korun (v přepočtu téměř dva miliony českých korun), uvedla Vašíčková.

"Pro naše město je zavedení železnice naprosto zásadní, protože díky spojení s Kodaní se Haslev velmi rozrostl. Letos slavíme 150. výročí této události a chtěli jsme to pojmout ve velkém stylu. Dostali jsme tip na české studio 3dsense. Od první chvíle jsme se do nápadu zamilovali," uvedla Tina Møller Jakobsenová z kulturního odboru radnice Haslev. Město podle ní investuje každý rok do kulturních aktivit zhruba půl milionu dánských korun. Protože ale letos kvůli koronaviru mnoho akcí zrušili, zbylo více peněz na projekt od 3dsense. "Bude to kombinace světla, hudby a příběhů. Místní ještě nikdy nic takového neviděli a doufáme, že se jim to bude líbit, protože pro nás je tohle výročí hodně spjaté s identitou našeho města a naší komunity," doplnila.

"Původně město Haslev poptávalo videomapping, ale my jsme nechtěli vytvořit jednorázovou věc, která se promítne a hned zmizí. Proto jsme přišli s instalací, která bude sloužit trvale nejenom jako připomínka výročí města, ale stane se jakousi kronikou historických milníků, v níž si bude moci divák listovat jako v knize," uvedl umělecký ředitel 3dsense Josef Lepša.

3dsense je skupina umělců a programátorů, kteří ve svých projektech propojují technologie s uměleckými prvky a vytvářejí interaktivní performance. Jejich tvorba zahrnuje světelné instalace, velkoformátové projekce, videomappingové show, muzejní expozice či jevištní scénografii. Mezi jejich poslední projekty v České republice patří interaktivní videomapping věnovaný slavnostnímu znovuotevření Státní opery, světelná instalace věnovaná výročí 17. listopadu na Národní třídě ve spolupráci s Pamětí národa nebo výstava Sluneční králové v Národním muzeu.