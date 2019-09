Chyběl pilot, hrozilo zrušení letu. Let odřídil cestující

Cestujícím na lince z Manchesteru do Alicante hrozilo v pondělí zpoždění letu o několik hodin, potenciálně i jeho zrušení. Letecká společnost easyJet totiž postrádala pilota a většina jejích letů nabrala zpoždění. Na palubě letadla do Alicante ale byl shodou okolností pilot společnosti, a jelikož měl u sebe licenci, navrhl, že let bude pilotovat. Zprávu přinesl server The Independent.

Michael Bradley se chystal s rodinou odletět na dovolenou do slunného Španělska. I když je pilotem společnosti easyJet, tentokrát měl být pouze v roli pasažéra. To se však změnilo v momentě, kdy zjistil, že jeho plánovaný let nabral zpoždění.

"Má žena mi poklepala zezadu na hlavu a řekla, že náš let má dvouhodinové zpoždění, protože na palubě letadla chybí jeden pilot. Takže ještě předtím, než jsme prošli bezpečnostní kontrolou, jsem si pomyslel, zda to stojí za telefonát. Zavolal jsem na linku easyJet a řekl: ‚Ahoj. Sedím tady a nemám, co dělat. Mám s sebou pilotní licenci i občanský průkaz a rád bych odletěl na dovolenou. Pokud potřebujete laskavost, tak jsem k dispozici,' vykládal do mikrofonu Bradley cestujícím na palubě letadla, když jim vysvětloval situaci, proč muž v civilu bude pilotovat letadlo.

Odpověď ze strany jeho zaměstnavatele přišla záhy. "O 38 sekund později mi zavolali zpátky a řekli: 'Prosíme, prosíme, pěkně prosíme, můžete pilotovat letadlo do Alicante?' " pokračoval ve vypravování nevšedního příběhu. "Pokud jste tedy s tím v pohodě, že jeden z vašich pilotů bude dnes vypadat takhle (bez uniformy), tak poletíme do Alicante," doplnil za jásajícího potlesku cestujících, kteří si ulevili, že nebudou muset čekat na letišti několik hodin s obavou, že jejich let bude nakonec ještě zrušen.

"Přistoupila jsem k pánovi u nástupu a zeptala se ho, co se děje. Řekl, že jeden z pilotů se nedostavil, ale jeden z cestujících na našem letu bude letadlo pilotovat. Řekl to jen tak mimoděk!!! Naštěstí byl ten muž opravdu pilot! Kdyby ho nebylo, tak by náš let byl pravděpodobně zrušen," napsala s vysmátými smajlíky na svůj facebook jedna z cestujících Michelle Hannah Pottsová. Ke statusu přiložila rovněž videonahrávku, kterak Bradley k cestujícím promlouvá.

Mluvčí easyJetu sdělil, že Bradley měl po posledním letu čtyři dny volno, takže neporušil žádné nařízení ohledně pilotování do Alicante. "Jsme vděční jednomu z našich pilotů na letu z Manchesteru do Alicante 2. září, že se dobrovolně přihlásil a cestu pilotoval. Znamenalo to, že zákazníci se mohli dostat do své cílové destinace včas a ukázalo to odhodlání a obětavost naší posádky," řekl mluvčí pro The Independent a ujistil, že žádné pravidla nebyla porušeny: "Bylo to plně v souladu s předpisy, protože měl s sebou svou licenci a průkaz totožnosti. Bezpečnost je vždy naší prioritou."