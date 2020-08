Cichanouská je připravená postavit se do čela národa, chce právní rámec pro nové volby

Běloruská opoziční kandidátka Svjatlana Cichanouská v pondělí prohlásila, že je připravená převzít zodpovědnost a postavit se do čela národa. Bělorusko by podle jejích slov mělo co nejrychleji připravit právní rámec pro nové spravedlivé prezidentské volby.

"Všichni se chceme dostat z tohoto nekonečného kruhu, ve kterém jsme se ocitli před 26 lety. Jsem připravena převzít odpovědnost a v tomto období jednat jako národní vůdce, aby se země uklidnila," uvedla Cichanouská ve videonahrávce, kterou zveřejnila v pondělí ráno. "Propustíme všechny politické vězně a co nejdříve připravíme legislativní rámec a podmínky pro uspořádání nových prezidentských voleb. Skutečné, spravedlivé a transparentní volby, které světové společenství přijme bez výhrad," dodala.

Ve svém prohlášení se také obrátila na bezpečnostní síly země, které v minulých dnech vůči protestujícím zasahovaly velmi tvrdým způsobem. Policisty vyzvala, aby přešli na stranu demonstrantů. "Chci oslovit všechny, kdo nyní slouží v uniformě. Bělorusové jsou lidé, kteří nepřijímají násilí, Bělorusové jsou velkorysí a spravedliví. A pokud se rozhodnete neuposlechnout rozkazy a přejdete na stranu lidí, odpustí vám, podpoří vás, a v budoucnu vám nebudou nic vyčítat," řekla Cichanouská.

"Koneckonců všichni tvoříme jeden celek. Jsme Bělorusové. Nemáme právo zvednout proti sobě ruku," dodala a ocenila odvahu obyvatel své země. "Bělorusové dnes ukazují zázraky hrdinství, solidarity a slušnosti. Čas od času předvádíme světu svou oddanost myšlenkám nenásilného odporu a tím dokazujeme, že pravda není na straně síly - pravda na straně statečnosti, poctivosti, slušnosti a odvahy."

Podle oficiálních výsledků v běloruských prezidentských volbách 9. srpna získal dosavadní prezident Alexandr Lukašenko 80,1 procenta hlasů, Cichanouská skončila s 10,1 procenta hlasů. Lukašenkovo vítězství však zpochybňuje jak opozice, tak široká veřejnost a zemí již týden zmítají masové protesty. Cichanouská se uchýlila do Litvy kvůli obavám o svou bezpečnost, a zřejmě i pod nátlakem bezpečnostních sil.