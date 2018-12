Cílem dronů je narušit provoz před svátky, říká ředitel letiště

Ochromení druhého nejrušnějšího letiště v Británii způsobila "velmi cílená" činnost s úmyslem co nejvíce narušit provoz před vánočními svátky. Takto v prohlášení popsal důvody aktuální uzavírky na letišti Gatwick jižně od Londýna jeho výkonný ředitel Stewart Wingate. Od noci na čtvrtek se zde kvůli opakovanému výskytu neznámých dronů nad letištní plochou vůbec nelétá. Kdy bude provoz obnoven, není jasné.

"Tohle je velmi cílená činnost, která byla vymyšlena tak, aby uzavřela letiště a přinesla v období před Vánocemi maximální narušení (provozu)," citovala Wingatea televize Sky News. Šéf letiště se všem zasaženým pasažérům omluvil, doufá však, že lidé mají pochopení pro upřednostňování bezpečnosti před vším ostatním.

"Bohužel, stále nejsme v pozici, kdy bychom mohli říci, kdy bude opět bezpečné letiště otevřít. Uděláme to, jakmile to vědět budeme," dodal Wingate. Letiště podle něj úzce spolupracuje s policií a bezpečnostními složkami na vyřešení problému. Na pomoc už byla povolána i armáda.

Uzavírka začala ve středu pozdě večer, když byly nad letištní plochou dva drony spatřeny poprvé. To se opakovalo nad ránem a kolem oběda. Aerolinky tak musí rušit stovky letů a letadla mířící na Gatwick byla přesměrována do jiných destinací v Británii, případně i do Francie nebo Nizozemska. Společnost EasyJet, která podle agentury Reuters na Gatwicku provozuje nejvíce spojů, předpokládá, že výpadek bude pokračovat i v pátek.

Kvůli problémům na letišti jižně od Londýna byl zrušen i jeden let do Prahy s přistáním v poledne. Dva spoje z Prahy pak nabírají velká zpoždění. "Je to v řádech hodin, ale obě letadla by měla večer odletět," řekl pozdě odpoledne ČTK mluvčí pražského letiště Roman Pacvoň.