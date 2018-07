Co upekli Trump s Putinem? Vysocí američtí činitelé nevědí vůbec nic

Američtí vládní činitelé se od počátku týdne marně snaží zjistit, co prezident Donald Trump vlastně dohodl na pondělním summitu s ruským vůdcem Vladimirem Putinem v Helsinkách. Napsal to list The Washington Post. Mluvčí ministerstva obrany USA například nejsou schopni odpovědět na dotazy novinářů, jaký dopad může schůzka mít na americkou armádu.

Washingtonský list poukázal na středeční informaci ruského velvyslance v USA Anatolije Antonova, že jednání ve Finsku vyústilo ve "významná ústní ujednání" ohledně kontroly zbrojení. Putin prý rovněž Washingtonu předložil "specifické a zajímavé návrhy" spolupráce Ruska a USA v Sýrii. Ani ti nejvýše postavení američtí vojenští činitelé ale podrobnější informace nemají, případně nevědí vůbec nic, píše list.

Ministr obrany Jim Mattis se podle The Washington Post nezúčastnil středečního zasedání vlády, od počátku týdne se na veřejnosti neobjevil a summit nekomentoval. Podle vládních zdrojů může trvat několik dní, než poradci zpracují a vydají interní zprávu o průběhu besed během summitu. Situaci může komplikovat i skutečnost, že víc než dvouhodinový rozhovor s Putinem absolvoval Trump jen s tlumočníky, bez stenografů.

"There isn't a lot of clean-up because there doesn't seem to be a lot of spillage." US officials say allies are discounting the Trump-Putin summit as meaningless https://t.co/UAwLJ2d1Kf pic.twitter.com/DzMHxHRce6