Corbyn označil přístup Mayové k brexitu za groteskně bezohledný

Přístup premiérky Theresy Mayové k odchodu Británie z Evropské unie je "groteskně bezohledný". V reakci na prohlášení předsedkyně vlády v parlamentu to řekl lídr opozice Jeremy Corbyn. Mayová poprvé připustila, že Londýn může požádat o odklad termínu brexitu. Corbyn různé odklady na cestě k brexitu ostře kritizoval.

Podle předsedy Labouristické strany Mayová "slibuje dosáhnout něčeho, co není dosažitelné". Přístup premiérky k brexitu označil za "groteskně bezohledný". "Důsledky cynických taktik premiérky na běžný život pociťují lidé po celé zemi," zdůraznil Corbyn.

Pokud by dohoda uzavřená s Evropskou unií byla nakonec přece jen v parlamentu schválena, měla by být podrobena schválení lidem v druhém referendu. Mayová v reakci na Corbynova slova uvedla, že druhé referendum by bylo "zradou důvěry britského lidu".