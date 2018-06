Další "Trump". V amerických volbách bodoval majitel nevěstinců

Majitel nevěstinců vyhrál republikánské primárky v Nevadě, jediném americkém státu, kde prostituce částečně povolena. Jednasedmdesátiletý Dennis Hof ve velice konzervativním venkovském okrese porazil dosavadního zákonodárce Jamese Oscarsona. Hof podle ní vyhrál hlavně díky tomu, že sliboval snížit daně a hájit právo na střelnou zbraň.

Hof, který se rád přirovnává k americkému prezidentu Donaldu Trumpovi, se v listopadu utká o křeslo v nevadském sněmu s demokratkou Lesií Romanovovou, která v kampani vsadila na vzdělávání a lepší hospodáření s veřejnými prostředky a přírodními zdroji.

Sama Republikánská strana dala najevo, že Hofa nepodporuje, což ale nekonformní podnikatel podle AFP uvítal a republikánské zákonodárce v nevadském sněmu označil za "politické břídily" a "nešiky".

Bývalý pošťák, který kromě sedmi bordelů vlastní benzinové stanice a restaurace, byl i hvězdou reality show stanice HBO popisující život prostitutek v jednom z jeho nevěstinců. Vydal také paměti nazvané Umění dělat pasáka, v narážce na Trumpův bestseller Umění udělat dohodu. A podobně jako americký prezident vyniká v umění sebechvály, a tak se v kampani popisoval jako obrovsky úspěšný podnikatel.

Hofovi kritici upozorňují, že byl - opět jako Donald Trump - nařčen ze sexuálního útoku. Ale nařčení popřel a obvinění nikdy nebylo vzneseno. Jiní jej považují za oportunistu a připomínají, že v prezidentských volbách v roce 2016 podporoval demokratickou kandidátku Hillary Clintonovou kampaní "Šlapky pro Hillary".

Lesia Romanovová řekla listu The New York Times, že doufá, že Hofovo vítězství v primárkách zmobilizuje voliče, aby pro ni hlasovali. A to včetně těch voličů, kteří by jinak hlasovali pro republikány, ale zdráhají se hlasovat pro vykořisťovatele žen v éře rozmachu hnutí #MeToo, které kritizuje sexuální násilí, a probíhající debaty o zákazu prostituce v Nevadě.

Nevada je jediný stát USA, kde je v některých venkovských oblastech povolená prostituce. Netýká se to Las Vegas, města proslulého kasiny a nelegální prostitucí, poznamenala AFP.