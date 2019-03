Diplomacie: Maďarsko bude dál chránit etnické Maďary

Vláda v Budapešti bude nadále chránit práva etnických Maďarů v zahraničí, řekl podle tiskové agentury MTI maďarský ministr zahraničí Péter Szijjártó na fóru maďarských zákonodárců z oblasti středovýchodní Evropy. "Neobětujeme práva maďarské menšiny na oltář jakéhokoli geopolitického zájmu, ani kdyby na nás tlačili dobří přátelé," prohlásil šéf maďarské diplomacie.

Pokud jde o Ukrajinu, která vede s Budapeští spory kvůli maďarské menšině, Szijjártó prohlásil, že jeho země bude nadále blokovat schůzky ministrů zahraničí členských zemí NATO s jejich ukrajinským kolegou. Bude se stavět i proti snahám Kyjeva o integraci s EU nebo NATO. Kyjev podle ministra zastává protimaďarskou politiku.

V Zakarpatské oblasti Ukrajiny žije asi 150 tisíc Maďarů. Jejich předáci si stěžují na jazykovou a kulturní diskriminaci ze strany ukrajinských úřadů. Loni se spor přiostřil poté, co Ukrajina schválila zákon posilující roli ukrajinského jazyka v základních školách. Nyní Szijjártó kritizoval plány, podle kterých by maďarská komunita byla rozdělena do tří různých správních oblastí.

Maďarsko před několika lety umožnilo krajanům v cizině získat maďarské občanství, aniž mají v zemi trvalý pobyt. Právní úprava umožňuje zahraničním Maďarům požádat o maďarské občanství ve zjednodušeném řízení na základě etnického původu a znalosti maďarštiny. Slovensko, kde žijí statisíce etnických Maďarů, tehdy přijalo opatření, kterým možnost dvojího občanství prakticky vyloučilo. Neumožňuje to ani Ukrajina.