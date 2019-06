Dívala se na mobil, srazil ji cyklista. Dostane odškodné

Soudkyně ve Velké Británii přiřkla ženě právo na odškodnění potom, co do ní narazil cyklista, který jel na zelenou. Žena přecházela rušnou silnici nedaleko London Bridge a byla zahleděna do svého mobilu, přesto jí soudkyně dala částečně za pravdu. Zprávu přinesl server The Telegraph.

Osmadvacetiletá Gemma Brushettová přecházela 20. července 2015 silnici společně s dalšími chodci. Nevěnovala však pozornost provozu, protože se dívala do mobilu. Na poslední chvíli si všimla, že se proti ní řítí cyklista. Zpanikařila a snažila se mu vyhnout. On však v rychlosti kolem 20 kilometrů za hodinu udělal totéž, oba si vybrali stejný směr uhýbacího manévru a srazili se.

Cyklista Robert Hazeldean jel na zelenou a na ženu troubil klaksonem připevněným na řídítkách. Snažil se zabrzdit, srážce už ale nezabránil. Po nárazu upadli oba do bezvědomí.

Brushettová, která po něm požadovala odškodné, u soudu vypověděla, že si ze srážky v rámci posttraumatické amnézie nic nepamatuje. Tři svědci nicméně policii řekli, že se žena "nedívala, kam jde, a že cyklistova chyba to nebyla".

Soudkyně Shanti Maugerová přesto nerozhodla ve prospěch ani jednoho. Podle jejího rozhodnutí byli na vině oba stejně, avšak Brushettové uznala právo na odškodné ve výši poloviční částky, kterou po Hazeldeanovi požadovala.

"Cyklisté musejí být neustále připraveni na to, že se chodci mohou zachovat nečekaným způsobem. Pan Hazeldean klesl ve svém postupu při zjištění, že cesta není prázdná, pod úroveň přiměřeně kompetentního cyklisty. Slečna Brushettová nese stejnou odpovědnost, když přecházela cestu, aniž by sledovala provoz. Vhodným rozsudkem tedy je, že obě strany jsou za situaci stejně odpovědné," uvedla Maugerová.

Soud ještě případ kompletně neuzavřel. Na příštím slyšení stanoví fixní částku, již bude muset Hazeldean (zahradní architekt), který nyní bydlí na jihu Francie, ženě (učitelka jógy) zaplatit.