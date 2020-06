Do 15. června chce velká většina států EU otevřít hranice

Velká většina států Evropské unie chce otevřít hranice uvnitř unie do 15. června, všechny nejpozději do konce měsíce. Otevření vnějších hranic společenství by mohlo přijít v červenci. Po pátečním jednání ministrů vnitra to řekla chorvatská státní tajemnice Terezija Grasová, jejíž země nyní EU předsedá. Podle informací chce až na konci června rušit omezení na hranicích pouze Španělsko, ostatní země dříve.

Státy chtějí stále přihlížet k vývoji koronavirové nákazy, podle Evropské komise však již nejsou důvody k dalšímu prodlužování hraničních kontrol.

"Uvítala jsem, jak rychle členské země přistupují k rušení omezení na hranicích," prohlásila po jednání eurokomisařka pro vnitřní záležitosti Ylva Johanssonová, podle níž by již na konci června mohl opět plně fungovat schengenský prostor bez hraničních kontrol. Záležet to však bude především na tom, zda bude pokračovat příznivý vývoj nákazy covidu-19 v jednotlivých členských zemích, které mají rozhodnutí ve svých rukou, dodala komisařka.

Brusel již v květnu doporučil státům postupně a koordinovaně rušit hraniční kontroly. Zatímco například pobaltské země či Česko a Slovensko již společné hranice pro své občany otevřely, další státy včetně Německa či Belgie se chystají omezení zrušit v polovině června.

Zrušit omezení na vnějších hranicích evropského společenství by podle Grasové mohly unijní země v červenci, až budou otevřeny všechny vnitřní hranice.