EU bude jednat s USA o přístupu k elektronickým důkazům

Evropská unie chce s USA uzavřít dohodu, která by kriminalistům z unijních zemí umožnila rychlý přístup k elektronickým důkazům uloženým na serverech velkých elektronických firem právě ve Spojených státech. Členské státy EU proto Evropská komise požádala o příslušný vyjednávací mandát, a jak novinářům řekla komisařka pro spravedlnost Věra Jourová, doufá, že země plán rychle odsouhlasí.

V současnosti poskytovatelé služeb působící v USA spolupracují s evropskými úřady na dobrovolném základě a ne vždy jim americké zákony umožňují vyšetřovatelům předat požadované elektronické důkazy, tedy například elektronickou poštu, textové zprávy, fotografie či videa. V současnosti na to navíc mají deset měsíců, nová pravidla by měla přístup zajistit do deseti dnů.

"Nemůžeme umožnit teroristům nebo zločincům, aby na síti našli bezpečné útočiště a mohli beztrestně zneužívat moderní technologie. Potřebujeme uzavřít mezery a společně na mezinárodní úrovni pokračovat v omezování prostoru, kde mohou operovat," míní komisař pro bezpečnostní unii Julian King.

Jourová řekla, že loni přijatý americký zákon označovaný jako "Cloud Act" předpokládá v tomto ohledu vyjednávání jen s jinými státy. "Snažím se, aby tam jako možné partnery přidali také mezinárodní organizace," vysvětlila. Věří, že USA to udělají, a umožní tak vyjednávání přímo s EU. S americkou stranou - především s novým ministrem spravedlnosti, tedy pravděpodobně Williamem Barrem - chce o věci začít mluvit okamžitě poté, co jí k tomu členské země unie dají mandát.

Nová pravidla, která chce EK s americkou stranou dojednat, by měla dát také právní jistotu ohledně práv a závazků a zajistit reciproční přístup americkým vyšetřovatelům vůči evropským službám. Zajistit by také měla ochranu dat i soukromí.

Podle údajů komise má v současnosti asi 85 procent všech kriminálních vyšetřování svůj internetový rozměr a dvě třetiny z nich vyžadují zisk důkazů od poskytovatelů on-line služeb v jiné zemi. V současnosti má naprostá většina velkých internetových firem své ústředí v USA.

Plán komise doplňuje pravidla pro přeshraniční přístup k elektronickým důkazům uvnitř unie samotné, s nimiž komise přišla loni v dubnu. Komise také požádala o mandát vyjednávat o druhém dodatečném protokolu k Budapešťské úmluvě o počítačové kriminalitě.