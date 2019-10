EU chce digitální daň, jednat bude klidně i sama

Pokud se do konce roku 2020 nepodaří dosáhnout celosvětové dohody o digitální dani, bude Evropská unie jednat sama. Při úterním slyšení před členy výborů Evropského parlamentu to řekla kandidátka na místopředsedkyni Evropské komise Margrethe Vestagerová. Dánka, která pracovala již v dosluhující komisi Jeana-Claudea Junckera, má v novém týmu Ursuly von der Leyenové zajistit připravenost Evropy na digitální věk a bdít nad konkurenčním prostředím.

"Doufám, že najdeme celosvětovou shodu," uvedla k tématu digitální daně Vestagerová na slyšení před členy tří výborů Evropského parlamentu: výboru pro průmysl, výzkum a energetiku (ITRE), pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů (IMCO) a pro hospodářství a měnu (ECON). "Pokud ale celosvětovou dohodu nedokážeme nalézt, jsme skutečně připraveni jednat sami," dodala dánská politička.

Čas na uzavření globální dohody je podle ní do konce roku 2020. Velké mezinárodní internetové společnosti musí podle kandidátky na místopředsedkyni EK platit na daních "svůj spravedlivý podíl".

Už v prvních stech dnech ve funkci chce Vestagerová předložit návrhy zaměřené na další rozvoj umělé inteligence v Evropské unii. "Potřebujeme pravidla, abychom zajistili, že umělá inteligence bude používána v souladu s etickými pravidly, aby podporovala lidská rozhodnutí a ne aby je podkopávala," uvedla. Cílem je připravit Evropu na "digitální éru".

Regulovat je podle Vestagerové třeba také to, jak firmy "sbírají, skladují a používají data", a to tak, "aby to pomáhalo společnosti".

Slyšení ve výborech europarlamentu dnes absolvuje klíčová trojice místopředsedů budoucí EK. Dopoledne už dotazům čelil Lotyš Valdis Dombrovskis, který má mít na starosti hospodářství a finanční služby. Po Vestagerové před poslance předstoupí Nizozemec Frans Timmermans, kterému budoucí šéfka komise von der Leyenová svěřila dohled nad klimaticky odpovědnou politikou označenou jako Zelená dohoda pro Evropu.