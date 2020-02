Eutanazie i asistovaná sebevražda by mohly být legální

Portugalský parlament v pátek v prvním čtení schválil zákony legalizující eutanazii a asistovanou sebevraždu u smrtelně nemocných pacientů. Informovala o tom agentura AFP, podle které se závěrečné hlasování očekává do začátku léta. Zda zákony vstoupí poté brzy v platnost, není ale jasné. Výhrady k nim totiž vyjádřil prezident, který má právo veta. Poslanci jej však mohou přehlasovat.

Portugalský parlament, Shromáždění republiky, v pátek debatoval o pěti podobných návrzích zákona, které legalizují eutanazii a asistovanou sebevraždu. Pohodlnou většinou nakonec schválil všech pět. Například zákon, který předložila vládní Socialistická strana (PS) premiéra Antónia Costy, podpořilo 127 poslanců, 86 jich bylo proti a deset se zdrželo. U ostatních norem byl poměr hlasů podobný.

Portugalský parlament už o legalizaci eutanazie hlasoval v květnu 2018. Tehdy poslanci předložené návrhy zákonů odmítli. Nyní z pětice schválených návrhů budou muset poslanci vytvořit jediný text, o kterém následně budou znovu hlasovat. Závěrečné čtení se podle agentury AFP očekává do začátku léta.

Zda zákon poté brzy vstoupí v platnost, není jasné. Prezident Marcelo Rebelo de Sousa, který jej musí podepsat, k němu již předem vyjádřil výhrady. Má sice právo normu vetovat, poslanci jej ale mohou přehlasovat. Další prezidentovou možností, jak zákon aspoň na čas zablokovat, je požádat o jeho posouzení ústavní soud. Portugalská ústava označuje lidský život za "posvátný". V jihoevropské zemi, kde se zhruba 80 procent obyvatel hlásí k římskokatolické víře, jsou nicméně od roku 2007 legální potraty.

"Ano životu"

Před parlamentem v pátek celý den protestovaly stovky odpůrců eutanazie. Na jednom z transparentů byl nápis "Eutanazie nekončí utrpení, ale život". Lidé také skandovali "Ano životu" a někteří drželi v rukou kříže.

Předložené normy počítají s tím, že žádost pacienta o ukončení života budou muset podepsat dva lékaři. Jeden z nich bude muset být odborníkem na danou smrtelnou nemoc, druhý psychiatrem. Žádost bude muset následně schválit odborná komise. Aby Portugalsko zabránilo "turistice za smrtí", požadují schválené normy, aby žadatel měl portugalské občanství nebo trvalý pobyt v zemi.

Možnost úmyslně usmrtit nevyléčitelně nemocného pacienta na jeho vlastní žádost za účelem zkrácení jeho utrpení, takzvaná eutanazie, je ve většině zemí nezákonná. V Evropě je legální jen v Belgii, Lucembursku a Nizozemsku. Některé země světa, například Švýcarsko, umožňují asistovanou sebevraždu, tedy sebevraždu vykonanou s pomocí jiné osoby. Rozdíl mezi asistovanou sebevraždou a eutanazií spočívá v tom, že při eutanazii vykonává akt usmrcení napomáhající osoba, zatímco při asistované sebevraždě sebevrah sám; asistující například připraví jedovatý nápoj a je sebevraždě přítomen, zajistí lékařský dohled, prostory a postará se o tělo. Nápoj nebo jinou látku si sebevrah aplikuje sám.

V České republice eutanazie ani asistovaná sebevražda legální není. Poslanci z řad ANO a Pirátů se nyní podílejí na návrhu, který by eutanazii ve výjimečných případech povolil. Poslední podobný návrh vláda ČSSD, ANO a KDU-ČSL odmítla v roce 2016. Předloha počítala s tím, že by možnost eutanazie měli mít lidé jen v beznadějném stavu a jejich žádost by posuzovala komise. Sněmovna podobnou úpravu zamítla už v roce 2008.