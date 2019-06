Exploze otřásla pětipatrovým domem v Linköpingu. Několik zraněných

Nejméně 25 lehce zraněných si vyžádala mohutná exploze, která otřásla pětipatrovým obytným domem v centru jihošvédského města Linköping. Informovala o tom agentura Reuters s odvoláním na bezpečnostní zdroje. Příčina výbuchu zatím není známá.

Policie oznámila, že zahájila vyšetřování pro podezření z trestného činu, podezření na terorismus ale nemá. "Zatím nic nenasvědčuje tomu, že by tento incident nějak souvisel s terorismem," uvedla policejní mluvčí Aasa Willsundová.

Na místo výbuchu, který nastal krátce po 9.00 SELČ, dorazili pyrotechnici. "Domníváme se, že výbuch nastal venku. Asi 25 lidí utrpělo lehká zranění - nemáme žádné vážně zraněné ani mrtvé," dodala.

Podle fotografií, které publikoval švédský list Aftonbladet, exploze vyrazila okna domu, poškodila balkony a také okolní budovy. Policie oblast kolem místa výbuchu uzavřela. Evakuována byla nedaleká školka, rozsáhlejší evakuace ale úřady neplánují.

