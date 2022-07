Francie se potýká s nedostatkem hořčice, zlepšení je zatím v nedohlednu

Francie se již několik týdnů potýká s nedostatkem hořčice. Pro mnoho zemí by to byla banalita, ovšem gastronomická velmoc to považuje za zcela zásadní problém. Restaurace postrádají surovinu pro mnoho vyhlášených francouzských receptů a ostře žlutá pochutina chybí i v domácnostech. Pokud je někde k dostání, ceny jsou výrazně vyšší než dříve a zlepšení situace je v nedohlednu, píší francouzská média.

Průměrná spotřeba hořčice ve Francii je jeden kilogram na obyvatele a rok, v Česku je to zhruba 2,5 kilogramu na osobu. Konzumované pochutiny v obou zemích se ale liší. Za poslední rok cena hořčice ve Francii podle údajů institutu pro průzkum trhu IRI poskočila o 14 procent, přesto jsou regály v obchodech prázdné.

Země, kde vznikla slavná silně aromatická dijonská hořčice, v současnosti není při její výrobě soběstačná. Naprostá většina hořčičných semen, 80 procent, se do Francie dováží z Kanady. Ročně to je zhruba 35 tisíc tun. Ve Francii se pak semena zpracovávají na výsledný produkt.

Kanada ovšem loni zažila velká sucha, která poškodila nejen úrodu ale i pole. Tamní zemědělci proto začali sahat po jiných plodinách, nejčastěji obilí, které jsou odolnější a také výnosnější, píše server stanice BFM TV.

Další část hořčičných zrn Francie dováží z Ruska a Ukrajiny. Dodávky z těchto zemí jsou od konce února, kdy Rusko napadlo Ukrajinu, zcela nepředvídatelné, dodává server. Prezident asociace výrobců hořčice v Burgundsku Luc Vandermaesen odhaduje, že zásobování bude problematické až do roku 2024, uvádí Le Monde.

Část francouzských zemědělců aktuální nedostatek této plodiny bere jako výzvu a rozšiřuje osevní plochu, na které vysadí právě hořčici. Musí vybrat odrůdy, které odolají škůdcům i změně klimatu, ale zároveň musí respektovat přísné zemědělské normy pro použití insekticidů. Tato pravidla jsou ve Francii přísnější než v jiných částech světa a výroba se tím prodražuje.

Kvůli snížení závislosti na dovozu surovin povzbuzují výrobci hořčice burgundské zemědělce. Pěstitelů je v regionu asi 200 a spotřebu výrobců pokryjí ze zhruba 20 až 30 procent, uvedla Laure Ohleyerová z regionální zemědělské komory.

Letošní úroda hořčice je již sklizená, "pro sklizeň v roce 2023 nás výrobci požádali, abychom našli dodatečných 10 tisíc hektarů. Aby povzbudili zemědělce, zvýšili výkupní cenu," řekla deníku Le Monde Ohleyerová.

Výrobci hořčice slíbili, že za fixní předem stanovenou cenu odkoupí jakékoliv množství ve Francii vypěstovaných semen, i kdyby jich pak měli mít nadbytek, řekl jménem asociace Vandermaesen.

Výrobcům ve Francii bude podle odborníků oslovených stanicí France Info letos scházet zhruba třetina potřebného objemu zrn. První zlepšení lze očekávat v říjnu, kdy se do výroby dostane letošní sklizeň. Do té doby radí kulinářské servery, aby Francouzi k okořenění svých pokrmů použili například křen wasabi nebo worcesterovou omáčku.