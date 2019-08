Francie zahájila vyšetřování Epsteina. I možných kompliců

Francouzské úřady zahájily vyšetřování případu amerického finančníka Jeffreyho Epsteina, který před dvěma týdny spáchal ve vazbě newyorské věznice sebevraždu. Chtějí zjistit, zda se ve Francii Epstein nedopustil znásilnění či sexuálních útoků vůči nezletilým dívkám, z nichž jej vinili ve Spojených státech, informovala agentura.

Pařížský prokurátor Rémy Heitz v prohlášení uvedl, že se rozhodl zahájit předběžné vyšetřování mimo jiné na základě komunikace s úřady v USA. Cílem vyšetřování ve Francii bude podle něj odhalit případné trestné činy spáchané na francouzském území, ale také činy spáchané v cizině, jejichž oběťmi se stali francouzští občané. Zjistit by měli vyšetřovatelé také to, zda se do spáchání trestných činů nezapojili jako komplici někteří Francouzi.

Finančník Epstein vlastnil kromě několika nemovitostí ve Spojených státech a dvou ostrůvků, které jsou součástí Amerických Panenských ostrovů, také rezidenci v pařížské ulici Avenue Foch nedaleko Vítězného oblouku. Americká policie jej na počátku července zatkla poté, co se soukromým letounem vrátil do USA právě z Francie.

Šestašedesátiletý Epstein byl nalezen v cele mrtvý v sobotu 10. srpna. Miliardář a někdejší přítel amerického prezidenta Donalda Trumpa i bývalého šéfa Bílého domu Billa Clintona ve vazbě čekal na soud kvůli údajnému sexuálnímu zneužívání nezletilých dívek.

Podle prokurátorů Epstein v letech 2002 až 2005 ve svých rezidencích v New Yorku a na Floridě platil za sexuální služby desítkám nezletilých dívek, z nichž některým bylo údajně jen 14 let. Epstein veškerá obvinění odmítal.