Francii zahltily hákové kříže, zemí se šíří vlna antisemitismu

Série antisemitských incidentů ve Francii nekončí poté, co obyvatelé 14. pařížského obvodu našli ráno na desítce budov antisemitské nápisy a hákové kříže. V úterý se něčeho podobného stali svědky obyvatelé východofrancouzské obce Quatzenheim, kde někdo pomaloval desítky hrobů na židovském hřbitově. Podle francouzského prezidenta Emmanuela Macrona je antisemitismus v zemi na vzestupu.

Na domech v pařížské čtvrti Plaisance se objevily vedle hákových křížů nápisy jako "špinavý žid", "ven" či "smrt židům". Provozní v jedné místní hospodě agentuře AFP řekl, že "tagy" ještě předchozího večera na domech nebyly. Policie následně vyslechla lidi ze sousedství a radnice do případu zapojila státní zastupitelství.

O vzestupu antisemitismu ve Francii hovořil prezident Macron ve středu na výročním setkání společnosti CRIF, tedy zastřešující organizace zastupující židovská sdružení v zemi. "V několika posledních letech - a situace se ještě zhoršila v posledních týdnech - čelí náš stát obrození antisemitismu, jaké jsme bezpochyby za dobu od druhé světové války nepoznali," řekl Macron.

Nearly 100 tombstones desecrated with swastikas at Jewish cemetery in France https://t.co/WZBIQkjNIy pic.twitter.com/iw2MwWUkfN

Francouzské úřady loni zaznamenaly 541 antisemitských incidentů, což je o 75 procent více, než v roce předchozím. V posledních týdnech problém připomenul kromě událostí v Quatzenheimu také incident na jedné z demonstrací tzv. žlutých vest. Konzervativní filozof a syn polských přistěhovalců Alain Finkielkraut se při ní stal terčem antisemitských urážek. Nedávno se také objevil hákový kříž na podobizně význačné francouzské a evropské političky Simone Veilové na pařížské poštovní schránce.

Macron pracuje na řešení

Muž, který byl obviněn ze slovního útoku na Finkielkrauta, stane před soudem 22. května, uvedla agentura AFP. Jeho právní zástupce nicméně uvedl, že muž původem z Mylhúz na východě Francie neměl v úmyslu spáchat trestný čin, "tím méně něčím, co by mohlo být vnímáno jako antisemitské poznámky". Podle zdroje AFP z vyšetřování je obviněným muslim, "pachatel drobné kriminality blízký salafistickému hnutí, který však není veden jako zradikalizovaný".

Macron ve středu představil několikabodový plán boje proti "nenávisti" vůči Židům. Francie má například přijmout novou definici antisemitismu, která pod tento fenomén zahrnuje také "antisionismus", který upírá státu Izrael právo na existenci. Prezident představil rovněž návrh zákona o boji proti nenávistným projevům na internetu a požádal ministerstvo vnitra o rozpuštění určitých organizací, které údajně přiživují nenávist a vyzývají k násilí. Podle čtvrtečních informací by mezi nimi měly být mimo jiné skupiny Blood & Honour Hexagone, Combat 18 a Bastion social.

