Greta se po měsících na cestách vrátila domů

Švédská klimatická aktivistka Greta Thunbergová dorazila po několika měsících na cestách domů. Na twitteru v úterý zveřejnila fotografii ze Stockholmu, na níž je zachycena se dvěma psy. "Doma," zní stručný popisek k fotce. Kdy přesně Thunbergová do švédské metropole dorazila, není jasné. V sobotu zveřejnila na twitteru fotografii z vlaku, kterým projížděla Německem.

Šestnáctiletá Thunbergová je hlavní tváří globálního studentského hnutí Fridays for Future (Pátky pro budoucnost), které chce přimět zejména politiky, aby urychleně a konkrétními činy bojovali proti globálnímu oteplování.

Svou ekologickou aktivitu zahájila loni v létě ve Stockholmu protestem před švédským parlamentem, při němž držela transparent s nápisem Školní stávka za klima. Posléze se k ní připojili studenti ze Švédska i dalších evropských států, kteří takto začali stávkovat každý pátek.

V polovině srpna Thunbergová vyplula na jachtě z Británie do Spojených států, kde se zúčastnila mimo jiné klimatického summitu OSN. Ostře na něm kritizovala politiky za nečinnost a vyzvala je ke konkrétním krokům v boji s klimatickými změnami. Následně se přeplavila přes Atlantik na katamaránu zpět do Evropy a v Madridu se zúčastnila klimatické konference. Po zastávce na demonstraci v severoitalském Turíně zamířila do Švédska.