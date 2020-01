Hnutí žlutých vest přišlo o jednoho z neoficiálních lídrů

Francouzské sociální hnutí žlutých vest, jež zahájilo protesty proti vládě v listopadu 2018, opustila jedna z jeho nejznámějších tváří, řidič kamionu Éric Drouet. Oznámil to na videu, které umístil na facebook v pátek, kdy se účastnil manifestace pořádané proti reformě důchodového systému.

"Chtěl bych poděkovat všem 'žlutým vestám', které bojovaly do konce a které jsou stále součástí dění. Je to úžasné hnutí, jež jsme založili společně. Neobrátíme se zpět," sdělil Drouet. Ke svému kroku dodal: "Je to promyšlená volba, dám raději možnost lidem rozhodovat v terénu."

Naznačil také, že kvůli svému angažování v hnutí čelil výhrůžkám týkajícím se jeho osobního života. "Je třeba obnovit formu protestů. Zasekli jsme se na něčem, co nefunguje," dodal.

Drouet avizoval svůj úmysl opustit hnutí loni v dubnu, ale zůstal i pak aktivní na sociálních sítích. Chodil rovněž stále na protesty, ale většinou na ty neohlášené, což mu vyneslo několik pokut i vazbu.

"To byla dnes má poslední manifestace. Plánoval jsme to. Naše první akce si budu pamatovat celý život. Pokročit vpřed přináší víc problémů než cokoli jiného," sdělil na pátečním videu s tím, že je jeho poslední.