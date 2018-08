Homosexuálové Němcům nevadí, muslimové ano

Němci jsou stále tolerantnější k homosexuálům, naopak jejich nedůvěra k muslimům je za poslední roky poměrně stabilní. Informoval o tom ve své německé mutaci časopis Playboy, a to s odvoláním na průzkum, který pro něj udělala agentura Mafo na vzorku jednoho tisíce lidí.

Z ankety vyplývá, že drtivé většině (70 procentům) by nevadilo, kdyby zjistili, že jejich dítě je homosexuálního zaměření. Stejné množství by podpořilo vznik zákona, který by nutil zdravotní pojišťovny proplácet pacientům chirurgické operace zaměřené na změnu pohlaví.

Podle rozhlasové stanice Deutsche Welle je zvyšující se míra tolerance Němců vůči homosexuálům za posledních sedm desítek let markantní. V roce 1949 ještě 53 procent ženatých mužů považovalo homosexualitu za nemoc. V roce 1991 ještě 36 procent lidí dávalo najevo, že by si nepřáli mít homosexuály za sousedy. Letos jich je jen 13 procent.

Naopak neměnný je postoj Němců k islámskému náboženství. Výstavbu mešity v okolí svého bydliště odmítá 55,7 procenta dotázaných a 70 procent považuje za správné, aby se zakazovalo učitelkám a zaměstnankyním ve veřejných službách zahalovat hidžábem, tedy pokrývkou hlavy zakrývající vlasy a krk. Hidžáby se často zaměňují zejména s nikáby, které zahalují i obličej mimo očí.

Proti židovským synagogám či buddhistickým chrámům se vyhraňuje 25 procent respondentů, proti křesťanským kostelům 16,6 procenta lidí.

Navzdory tomu, že už pominula evropská migrační krize z posledních let, během níž se do Německa přistěhoval milion lidí, převážně Arabů, roste mezi účastníky průzkum nechuť i vůči zřizování uprchlických středisek v jejich okolí. Za poslední dva roky vzrostl odpor v severozápadním Německu z 13 na více než 18 procent, ve východním Německu z 21 na více než 26 procent a v západním Německu z 16 na 26 procent. Naopak klesl v jižním Německu, včetně Bavorska, z 25 na zhruba 20 procent.