Hurikán zasáhl Řecko. Pobřežní stráž zrušila trajektová spojení

Jihozápad řeckého poloostrova Peloponés zasáhl ráno středomořský hurikán Zorba. Nejdříve se opřel do malých přístavních městeček Pylos a Methoni. Na mnoha místech vypadl proud, pobřežní stráž zrušila všechna trajektová spojení mezi přístavem Pireus a ostrovy Mykonos, Santorini, Rhodos a Kos.

Bouři Zorba meteorologové charakterizují jako takzvaný medikán, tedy středomořskou obdobu tropického hurikánu. Pozorovatelé hovoří o silných vlnách a větru o síle devíti až deseti stupňů v oblasti měst Pylosu a Methoni. Zprávy o zraněných se zatím neobjevily, turisty a místní úřady vyzvaly, aby na ulici vycházeli jen v nejnutnějších případech.

Medikán by se měl v příštích 48 hodinách posunout směrem na severovýchod. Meteorologové doufají, že Zorba přechodem přes pevninu ztratí na síle. Potom by mohl vsáknout suchý vzduch a pomalu se rozplynout. Odhadují, že počasí by se mohlo zlepšit po nedělní noci.

Medikány se ve Středomoří objevují jen jednou až dvakrát ročně, a to zejména na podzim, kdy bývá moře ještě relativně teplé. Tento dostal jméno podle filmu Řek Zorba, protože připomíná bouřlivý rytmus hudby, která snímek proslavila po celém světě.