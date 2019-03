Ital původem ze Senegalu zapálil v Miláně autobus s dětmi

Italská policie zatkla řidiče, který u Milána unesl autobus s 51 školními dětmi, který později polil benzinem a zapálil. Všem z autobusu se podařilo za asistence policie utéct; 12 dětí a dva dospělí byli převezeni do nemocnice, většina se šrámy utrpěnými při evakuaci. Řidič, italský občan původem ze Senegalu, se chtěl zabít a křičel, že "umírání ve Středozemním moři musí skončit", napsal deník La Repubblica. Muž se popálil a je v péči zdravotníků. Je vyšetřován kvůli únosu, záměru spáchat hromadnou vraždu, žhářství a napadení policistů.

Sedmačtyřicetiletý Ousseynou Sy unesl autobus se dvěma třídami ze školy ve městě Vailati di Crema, které leží zhruba 50 kilometrů východně od Milána. Původně měl děti převézt do tělocvičny. Poté, co se vychýlil z trasy, vybral od školáků všechny mobilní telefony a jejich doprovodu nařídil, ať jim spoutá ruce stahovacími páskami. Jednomu chlapci se podařilo svůj telefon ukrýt. Podle úřadů na tísňovou linku později zavolal dospělý a jeden ze studentů zavolal rodičům.

.@_Carabinieri_ block a terrorist attack near Milan. Italian-Senegales driver Ousseynou Sy hijacks a bus with 51 kids and threatens to burn them, "You'll die! No more deaths in the Mediterranean Sea!". He is in custody now after burning the bus. Only minor scraps for the students pic.twitter.com/kQiFea40Zi