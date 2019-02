Itálie vyhostila Tunisana, přátelil se s teroristou Amrim

Italské úřady nařídily vyhostit ze země Tunisana, který se před lety přátelil s pachatelem teroristického útoku na berlínských vánočních trzích Anisem Amrim. Informovala o tom agentura ANSA. Podle ministra vnitra Mattea Salviniho šlo o nebezpečného islamistu, kterého kvůli radikalizaci měly několik let v hledáčku italské tajné služby.

Třiatřicetiletý Tunisan se s Amrim spřátelil v roce 2014, kdy se oba ocitli ve vězení v Palermu. Podle agentury jej už tehdy začaly tajné služby monitorovat kvůli agresivnímu chování vůči dozorcům i spoluvězňům.

Atentátník Amri do Itálie připlul v roce 2011 spolu s dalšími Tunisany, kteří vlast opustili během protivládních nepokojů. V italském vězení pak za žhářství a vyhrožování strávil tři a půl roku. Z Itálie odjel v roce 2015 do Německa, kde neúspěšně žádal o azyl. Po atentátu v Berlíně 19. prosince 2016 se oklikou vrátil do Itálie, kde byl při náhodné přestřelce s policií 23. prosince zabit.

Itálie od roku 2017 vyhostila už desítky lidí, kteří se podle úřadů s Amrim znali. Celkem od začátku letošního roku italské úřady nařídily nucený návrat do vlasti 14 lidem, které země považovala za bezpečnostní riziko, uvedl ve čtvrtek Salvini.