Italská levice usiluje o vzkříšení, sešly se desetitisíce lidí

Desetitisíce lidí se v Římě sešly na mítinku středolevé Demokratické strany (PD), která usiluje o nový začátek po neúspěšných březnových volbách do poslanecké sněmovny. Projevu předsedy Maurizia Martiny podle organizátorů přihlíželo na 70 tisíc diváků. Výroky stranických lídrů mířily hlavně proti vládě populistických stran Hnutí pěti hvězd (M5S) a Liga.

"V současné době jsme nezodpovědní budižkničemové," vzkázal šéfům vlády bývalý premiér Matteo Renzi. Podle Martiny jsou současní lídři Itálie "posedlí myšlenkou hledání nepřítele místo hledání řešení". "Máme před sebou vládu nebezpečných pravicových nacionalistů, neliberální a tmářskou," prohlásil předseda PD.

S mladým Renzim v čele se PD před pěti lety dostala k moci po drtivém volebním vítězství se 41 procenty hlasů. Se vzestupem Ligy a M5S ale následně začala série porážek v regionálních a komunálních volbách a propad preferencí na celostátní úrovni, který dospěl až k historickému minimu 4. března. PD dalo v parlamentních volbách hlas jen 18,7 procenta voličů. Podle italského centra volebních studií CISE se politika PD vzdálila starostem jejích tradičních stoupenců, kterými je například boj proti ekonomické nerovnosti nebo nelegální imigrace. Deník La Repubblica podotýká, že stranu v poslední době táhnou ke dnu také interní spory.

I proto dav na náměstí Piazza del Popolo často skandoval "Jednota! Jednota!". Martina z pódia zdůraznil potřebu "nové PD pro novou levici". Podle agentury AFP má nové vedení strany vzejít z nejbližšího sjezdu.

"PD potřebuje nové vedení. V dnešní době nemá strana bez lídra šanci," řekl agentuře AFP šéf politologické sekce římské soukromé univerzity LUISS Roberto D'Alimonte. Nevylučuje přitom, že pád preferencí demokratů bude pokračovat. "Žijeme v pohnutých časech, činit předpovědi je složité," uvedl politolog.

Bývalý ministr pro ekonomický rozvoj Carlo Calenda byl dnes optimistický. "Zdá se mi to jako dobrý nový start nejen pro PD: Na náměstí jsem viděl mnoho lidí, kteří nepatří k PD, ale chtějí se postavit proti této populistické vládě," citovala jej agentura ANSA. Účast na dnešní manifestaci pak expremiérovi Renzimu poskytla možnost rýpnout si na twitteru do lídra Ligy a ministra vnitra Mattea Salviniho, který předpověděl, že na mítink přijdou maximálně "čtyři kočky". "Že má problémy s matematikou, to jsme viděli u deficitu," napsal Renzi.