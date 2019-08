Jak to vypadá ve východním Německu s preferencemi?

Německé vládní strany - Křesťanskodemokratická unie (CDU) a sociální demokracie (SPD) - před důležitými volbami ve východoněmeckých spolkových zemích Sasku a Braniborsku posílily. Vyplývá to z aktuálního průzkumu pro veřejnoprávní televizi ARD, podle něhož může CDU pomýšlet na další vítězství v Sasku a SPD se o něj v Braniborsku utká s protiimigrační Alternativou pro Německo (AfD). I tak ale dvojice vládních stran v zářijových hlasováních podle všeho utrpí výrazné ztráty ve srovnání s volbami před pěti lety.

Ve čtyřmilionovém Sasku by podle nového průzkumu CDU kancléřky Angely Merkelové mohla dostat 30 procent hlasů, když ve srovnání s červnovým průzkumem získala čtyři procentní body navíc. Druhá AfD má podporu 24 procent voličů, a je tak s velkým předstihem před Levicí se 16 procenty a Zelenými s 11 procenty. Do zemského parlamentu by se měli dostat ještě sociální demokraté se sedmi procenty. Okolo pětiprocentní hranice se pohybují svobodní demokraté (FDP) s pěti procenty a konzervativní Svobodní voliči (FW) s procenty čtyřmi.

V Braniborsku, které má 2,5 milionu obyvatel, je situace výrazně odlišná. Nejvyšší podpoře se zde s 22 procenty těší AfD a SPD, která oproti červnovému průzkumu posílila o čtyři procentní body. CDU by nyní volilo 18 procent zdejších obyvatel, Levici 15 a Zelené 12 procent. Okolo pětiprocentní hranice pro vstup do zemského sněmu se stejně jako v Sasku pohybují FDP a FW.

I když CDU může zvítězit v Sasku a SPD v Braniborsku, čekají obě strany nejspíš výrazné ztráty. Při posledních zemských volbách před pěti lety si totiž CDU v Sasku, kde je v koalici s SPD, přišla ještě na 39 procent hlasů a v Braniborsku na 23 procent. SPD měla tehdy v Sasku podporu 12,4 procenta voličů a v Braniborsku, kde vládne s Levicí, dokonce 31,9 procenta hlasujících.