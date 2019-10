Johnson doufá, že dohoda dostane v Británii zelenou

Británii a Evropské unii se podařilo dosáhnout dohody o brexitu a není proto důvod k jeho dalším odkladům britského odchodu. Na tiskové konferenci s britským premiérem Borisem Johnsonem to řekl předseda Evropské komise (EK) Jean-Claude Juncker. Johnson vyjádřil naději, že poslanci britského parlamentu dohodu schválí.

"Máme dohodu a tato dohoda znamená, že není třeba žádného odkladu," řekl Juncker. Nová brexitová dohoda podle něj vnáší jistotu do oblastí, do nichž plánovaný odchod Británie z Evropské unie vnesl nejistotu. Brusel je podle šéfa EK připraven hned po brexitu zahájit jednání o budoucích vztazích evropské sedmadvacítky s Londýnem. Jako datum začátku těchto jednání uvedl 1. listopad.

Británie hodlá EU opustit 31. října, tedy za 14 dní. Dohodu, kterou uzavřeli unijní a britští vyjednavači, ale budou muset schválit ještě britský a Evropský parlament. Ve Westminsterském paláci by se měli zákonodárci novou dohodou zabývat na mimořádné schůzi v sobotu. Jednat o ní budou ve středu také prezidenti a premiéři zemí EU na summitu v Bruselu.

Johnson na tiskové konferenci řekl, že uzavření dohody je "rozumným a spravedlivým" výsledkem jednání z uplynulých týdnů. Znamená to podle něj, že jeho vláda může zajistit "opravdový" brexit. Spojené království nyní opustí unii jako celek, zdůraznil také premiér. "Velmi doufám, že... moji kolegové (britští poslanci) se nyní sejdou, aby dokončili brexit... bez dalších odkladů," řekl Johnson. Budoucí vztahy EU a Británie po brexitu mohou být podle něj "neuvěřitelně pozitivní" pro obě strany.

Předseda Evropské komise Juncker později při příchodu na summit EU zdůraznil, že dnešek není "dnem radosti", ale "dnem spořádaného rozvodu". Johnson je podle něj přesvědčený, že dokáže dosáhnout toho, aby britský parlament dohodu schválil. "Žádné prodloužení (času na vyjednávání) nebude," zdůraznil znovu dosluhující předseda Evropské komise. Evropská unie už dvakrát souhlasila s odkladem brexitu, který se měl původně uskutečnit už 29. března.

Zhruba ve stejné době, kdy na tiskové konferenci vystoupovali Juncker a Johnson, zveřejnil svou reakci na uzavření nové brexitové dohody také irský premiér Leo Vardakar. Podle něj dohoda umožní, aby Británie EU opustila "spořádaně". "Máme jedinečné řešení pro Severní Irsko, které respektuje jedinečnou historii a geografii. Je dobrá pro Irsko i Severní Irsko. Nebude žádná tvrdá hranice," uvedl na twitteru Varadkar, který v jednáních o brexitu chtěl především zabránit přísnému režimu na hranici mezi Irskou republikou, v jejímž čele stojí, a Severním Irskem, které je součástí Spojeného království.

