Konec střídání času? Naposledy příští rok, navrhuje Brusel

Evropská komise předpokládá, že naposledy se v EU povinně změní zimní čas na letní v neděli 31. března 2019. Plyne to z jejího návrhu na konec celoevropské povinné změny času už příští rok, který v projevu v europarlamentu zmínil předseda komise Jean-Claude Juncker.

"S oblibou říkáme, že Evropská unie se má zabývat přednostně zásadními záležitostmi a u věcí méně důležitých být zdrženlivější," připomněl Juncker. EU přitom podle něj určuje, že se dvakrát do roka musí měnit čas a to pokládá za chybu.

Členské státy by podle předsedy komise měly samy rozhodnout, zda se jejich občané budou řídit letním nebo zimním časem. "Je to otázka subsidiarity. Věřím, že parlament a rada budou téhož názoru a naleznou fungující řešení," dodal v europarlamentu Juncker.

Komise navrhla postup, podle kterého by každá unijní země do dubna 2019 oznámila, zda u sebe zamýšlí zavést trvalý letní nebo zimní čas. Poslední povinná změna ze zimního na letní čas by se uskutečnila v neděli 31. března 2019.

Členské státy, které by poté chtěly trvale přejít na zimní čas, to budou moci udělat při poslední změně letního času na zimní v neděli 27. října 2019. Po tomto datu už nebudou žádné další sezonní změny času možné.

Pro dodržení takového plánu je ale potřeba, aby europarlament a státy návrh komise odsouhlasily do března 2019.