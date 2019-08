Královna přijala Johnsonův plán na parlamentní přestávku

Britská královna Alžběta II. schválila plán vlády přerušit ve druhém zářijovém týdnu zasedání parlamentu, a to až do 14. října. V prohlášení to oznámil královnin poradní sbor, který se scházel na zámku Balmoral ve Skotsku. Premiér Boris Johnson zdůvodnil svůj návrh domácí agendou a odmítá, že by se snažil svázat ruce zákonodárcům kvůli brexitu. Jeho krok ale pobouřil opoziční politiky i předsedu dolní komory parlamentu Johna Bercowa.

Nynější parlamentní schůze skončí mezi 9. a 12. zářím a přestávka potrvá do pondělí 14. října. Panovnici dnes přišla do Skotska vládní plán prezentovat delegace nejbližších Johnsonových spolupracovníků včetně Jacoba Reese-Mogga, který za vládu dojednává agendu v dolní komoře parlamentu.

Středeční vývoj značně snižuje počet zasedacích dní před aktuálně platným datem brexitu, kterým je 31. říjen. Odpůrci vládního plánu odejít v tomto termínu z Evropské unie za jakýchkoli podmínek tak budou mít velmi málo času na to, aby do procesu zasáhli.

Ačkoli ukončení jedné parlamentní schůze a zahájení nové představuje běžnou součást britského politického systému, v tomto případě je krok sporný z důvodu jeho načasování a také délky přestávky mezi oběma schůzemi. Podle informací deníku The Times vláda zvažuje parlament uzavřít hned 9. září. Po letních prázdninách se poslanci poprvé sejdou 3. září.

Navíc ani po 14. říjnu se poslanci nebudou ihned moci věnovat brexitu, vysvětlují The Times. Po vystoupení královny, která novou schůzi otevře, totiž následuje několikadenní rozprava. "Mezi ukončením (zasedání) a hlasováními o projevu královny, která pravděpodobně přijdou na řadu v pondělí 21. října a úterý 22. října, nebude v Dolní sněmovně příležitost na schválení zákona, který by Johnsonovi svázal ruce (ohledně brexitu bez dohody)," napsal list.