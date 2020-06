Královna se poprvé po 68 letech nezúčastní dostihů v Ascotu, bude je sledovat v televizi

Poprvé za 68 let na trůně bude letos britská královna Alžběta II. chybět na závodišti v Ascotu, kde v úterý začíná pětidenní série prestižních koňských dostihů. Dostihy pořadatelé nezrušili, kvůli koronaviru se však konají bez diváků a čtyřiadevadesátiletá panovnice je bude moci sledovat pouze v televizi ze svého sídla na hradě Windsor. Účast ale budou muset oželet i další desetitisíce dostihových fanoušků, kteří už zaplavili sítě svými fotografiemi v luxusních modelech, v nichž letos chtěli do Ascotu vyrazit.

Královna dosud závody v Ascotu nikdy nevynechala, a to ani kvůli těhotenství, projevu v parlamentu či epidemii dětské sedmé nemoci, napsala agentura AP. Panovnice na dostihy jezdí kvůli tomu, že v nich pravidelně nastupují koně z její stáje, stejně jako letos, kdy například ve středu poběží její kůň First Receiver s žokejem Frankiem Dettorim.

Kromě toho je ale Royal Ascot v Británii jednou z nejvíce sledovaných společenských událostí roku, kam vyrážejí příslušníci šlechtických rodů, byznysmeni, celebrity a politici. Všichni musejí dodržovat vyžadovaný přísný dress code, který dámám velí obléci společenské šaty a klobouk a pánům žaket.

V připravených modelech pro letošní ročník, které nakonec zůstanou nevyužité, se řada pravidelných návštěvníků vyfotila alespoň pro sociální sítě. Byla mezi nimi například i královnina vnučka Zara Tindallová s manželem Mikem či princezna Beatrice.

During #RoyalAscot week people can participate in #StyledWithThanks charity appeal with a donation and selfie with a hat. one of Princess Beatrice’s royal patronages, @berkshirecf #COVID19 fund as well as other great charities will benefit form this year’s appeal Link in bio↓ pic.twitter.com/R3KMizN8ES