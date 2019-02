Krétu zasáhly silné bouřky. Zemřeli dva lidé, další nezvěstní

Prudký vítr a lijáky si na řeckém ostrově Kréta o víkendu vyžádaly nejméně dva mrtvé. Další dva lidé jsou nezvěstní. Podle agentury DPA jde o členy jedné rodiny. Jejich automobil v noci na neděli smetla voda z rozvodněného potoka.

Těla obětí našli záchranáři až v pondělí ráno, informovala televize ERT. Neštěstí se stalo v okolí obce Timbaki na jihu ostrova, který patří mezi turistické ráje.

Celé Řecko tuto zimu opakovaně sužují bouřky s kroupami, silný vítr nebo prudké dešťové přeháňky. Meteorologové nynější srážky přičítají tlakové výši, která je v současnosti nad střední Evropou a která vytlačuje bouřky na sever a do jižní Evropy.

Déšť má v Řecku i pozitivní důsledky. Všechny přehrady země jsou naplněny, pochvalují si místní úřady.

Bodies of missing four found in their car in Crete | News https://t.co/vTm3UbYo89 pic.twitter.com/h9fKDzFj8a