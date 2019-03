Kurz pochválil Minsk za vyvážené vztahy s EU i Ruskem

Bělorusko se vydalo správnou cestou sblížení s Evropskou unií, aniž by narušilo partnerské vztahy se sousedním Ruskem. Při setkání s běloruským vůdcem Alexandrem Lukašenkem to v Minsku řekl rakouský kancléř Sebastian Kurz. Lukašenko rakouskému hostu poděkoval za to, že se "nebál přijet do Běloruska".

Běloruský model vyvážených vztahů s Bruselem a Moskvou by podle Kurze mohl být příkladem i pro ostatní státy regionu. "Je velmi důležité, aby Rakousko jako člen Evropské unie mohlo budovat dlouhodobé a přátelské vztahy s vaší zemí," řekl kancléř Lukašenkovi.

Autoritářský běloruský prezident byl dlouho považován za posledního diktátora Evropy, ale jeho snaha zprostředkovat mír mezi ukrajinskou vládou a donbaskými separatisty mu vylepšila pověst. V reakci na postupné propouštění běloruských politických vězňů Západ postupně uvolnil sankce vyhlášené proti Minsku a Bělorusko se postupně vymanilo z diplomatické izolace.

Kurz ve čtvrtek navštívil památník holocaustu v místě vyhlazovacího tábora Malý Trostinec nedaleko Minska, kde nacisté v letech 1942-44 zavraždili 40 tisíc až 60 tisíc lidí. "Skláníme se před památkou obětí z Rakouska, Německa, Polska, Československa a Běloruska," řekl kancléř, jehož země se podle agentury APA dlouho vyhýbala odpovědnosti za popravy nacistických obětí.

Malý Trostinec byl největším vyhlazovacím táborem, který nacisté zřídili na území okupovaného Sovětského svazu. Památník obětem tábora byl otevřen loni v červnu.