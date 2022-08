Kvůli vysokým cenám energií Británii hrozí humanitární krize, tvrdí zdravotníci

Kvůli vysokým cenám energií v Británii hrozí humanitární krize a zhoršení zdravotního stavu místních obyvatel. Tvrdí to představitelé britského státního zdravotnického systému NHS. Podle nich se zvyšující se počet domácností bude muset rozhodnout, zda vytopit své bydliště a omezit další výdaje, nebo naopak na vytápění šetřit. To ale může vést k růstu řady nemocí, se kterým se bude muset britské zdravotnictví vypořádat, napsal v pátek server BBC News.

"Mnoho lidí bude muset udělat hroznou volbu mezi vynecháním jednoho jídla denně, aby vytopili své domy, nebo žitím v chladných, vlhkých a velmi nepříjemných podmínkách," uvedl Matthew Taylor, šéf organizace NHS Confederation, která sdružuje představitele britského zdravotnictví. Podle něj proto zemi hrozí humanitární krize, nárůst nerovností v přístupu ke zdravotní péči či zhoršení životních podmínek dětí.

Představitelé britského zdravotnictví varují, že špatně vytápěné domy vedou k většímu počtu respiračních nemocí. U starších lidí se pak zvyšuje také riziko srdečních onemocnění. Podle odhadů nedostatečné vytápění přispívá v Británii každoročně k úmrtí zhruba 10 tisíc lidí. Zdravotníci se navíc obávají, že zdravotní podmínky ještě zhorší infekční nemoci, jako jsou chřipka či covid-19.

Obavy zástupců NHS potvrdil i výzkum britského statistického úřadu, který byl zveřejněn na začátku tohoto měsíce. Podle něj více než třetina Britů musela šetřit na výdajích na jídlo a další nezbytné služby a zboží kvůli rostoucím nákladům na živobytí. Podíl byl pak vyšší mezi lidmi s postižením a těmi, kteří mají nízké příjmy nebo žijí v nájmu.

Vládní mluvčí uvedl, že kabinet pracuje na posílení zdravotnického systému před zimní sezonou. Vláda chce zvýšit počet dočasně zřízených lůžek. Současně zahájila náborovou kampaň v zahraničí, která má zmírnit stávající nedostatek personálu v NHS. Podle oficiálních údajů je v NHS neobsazeno na 105 tisíc pracovních míst a dalších 165 tisíc zaměstnanců chybí v sociální péči.

Britská vláda slíbila domácnostem v zemi, kromě Severního Irska, pomoc, která by v průměru měla činit 400 liber (bezmála 12 tisíc korun). Nejchudší domácnosti by pak měly dostat až 1200 liber (asi 35 tisíc korun), informuje BBC. Podle odhadů poradenské firmy Cornwall Insight to však pokryje jen část zdražení energií. Průměrné domácnosti se totiž náklady na energie více než zdvojnásobí na 355 liber měsíčně (přes 10 tisíc měsíčně).