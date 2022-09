Lidé v Londýně sledovali pohřeb i v kinech, hospodách a na schodech kostela

Lidé v Londýně sledovali pondělní pohřeb královny Alžběty II. i na netradičních místech, třeba v kinosálech, hospodách nebo na schodech kostela. Kvůli obrovským davům v ulicích se velká část zájemců nedostala do míst, kde by měli šanci zahlédnout smuteční průvod alespoň zdálky, a někteří se proto úderem 11.00 (12.00 SELČ) usadili venku a sledovali přímý přenos z Westminsterského opatství na mobilních telefonech.

Specifickým zážitkem bylo i společné sledování pohřbu v podnicích v centru města, kde v tu dobu zcela utichl obvyklý ruch a lidé s pivem stáli s očima přilepenýma k televizním obrazovkám v absolutním tichu.

Mnozí z desetitisíců zájemců měli kvůli obrovským davům v ulicích problém dostat se například do Hyde Parku, kde se přenos ze státního pohřbu promítal na velkoplošné obrazovce. Byl to i případ třicetileté Nicole Kennyové, která kvůli tomu přijela do Londýna i s matkou a tříletou dcerou ze 100 kilometrů vzdáleného Northhamptonu. "Vstávaly jsme v pět ráno, abychom tu byly včas, a stejně to nebylo nic platné. Nedostaly jsme se nikam, všechno bylo uzavřené," popsala mladá matka své zklamání.

Kennyová se proto ve chvíli, kdy začaly vyzvánět zvony oznamující začátek pohřbu, usadila i se svými blízkými na schodech kostela svatého Martina v polích poblíž Trafalgarského náměstí a dívala se na přímý přenos na obrazovce telefonu položeného na řídítcích kočárku. "Mají to tady dnes špatně zorganizované. Byly jsme tu letos i na královnino platinové jubileum a dostaly jsme se úplně všude. Všechno bylo mnohem přátelštější," řekla. "Jsme sice zklamané, ale zároveň jsme rády, že jsme tady. Pro moji dceru to bude zážitek na celý život, má ve školce o čem vyprávět," dodala.

Davům se mohli vyhnout lidé, kteří si předem rezervovali místa v londýnských kinech, která v pondělí pohřeb promítala ve svých sálech. Například kino Vue poblíž náměstí Picadilly Circus mělo obsazeno dlouho dopředu, další zájemce z ulice proto už v pondělí dovnitř nepouštělo. "Máme plný náš největší sál pro asi 300 lidí. Pokud vím, rezervace jsou obsazené i v našich dalších londýnských kinech," řekl uvaděč Matt.

Plno bylo v době pohřebního obřadu i v hospodách v centru města. Například v restauraci Halfway to Heaven poblíž Strandu lidé obsadili všechna místa a seděli i na zemi. Televizi tam beze slova sledovali muži v oblecích, Skotové v kiltech i turisté s batůžky. Někteří lidé měli v očích slzy. Barmani točili objednaná piva v absolutním tichu, připíjelo se na počest královny, jejíž portréty s černou smuteční stuhou zdobily všechna okna.