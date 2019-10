Londýn zveřejnil plán, čím nahradit irskou pojistku v dohodě s EU

Británie předala Evropské komisi dlouho očekávaný písemný návrh na změny v brexitové dohodě. Týkají se takzvané irské pojistky, která je součástí textu. Londýn podle agentury Reuters navrhuje odstranění tohoto problematického bodu, kvůli němuž dohoda opakovaně neprošla dolní komorou britského parlamentu. Pojistka má být nahrazena jinými opatřeními, která ale podle britské vlády nepovedou k celním kontrolám na hranici mezi Irskem a Severním Irskem a vzniku nové fyzické celní infrastruktury.

Podle serveru televize Sky News chce britská vláda pojistku nahradit směsicí kontrol v přístavech v Irském moři a mimo irsko-severoirskou hranici. Plán počítá mimo jiné s tím, že Severní Irsko, které je součástí Spojeného království, by nezůstalo v celní unii s EU, ale po dobu čtyř let by setrvalo v unijním jednotném trhu pro zemědělské a průmyslové zboží. Severoirský regionální parlament by měl podle návrhu právo se k plánu vyslovit a poté každé čtyři roky hlasovat o tom, zda v tomto režimu pokračovat.

Evropskou unii Británie v dopise předsedovi Evropské komise Jeanu-Claudeovi Junckerovi vyzývá, aby se jejím plánem seriózně zabývala. Varuje před rizikem neřízeného brexitu, který by byl podle Londýna "selháním státnictví, za které bychom byli všichni odpovědní".

Evropská komise podle serveru BBC News uvedla, že britský návrh "objektivně" prostuduje.